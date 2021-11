ČNB zpřísnila od dubna 2022 limity pro poskytování hypoték

Praha - Česká národní banka dnes zpřísnila s platností od dubna 2022 limity pro poskytování hypoték. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) snížila na 80 procent z předchozích 90 procent. Zároveň obnovila další příjmové limity pro poskytování hypoték. ČNB o tom dnes informovala na tiskové konferenci poté, co bankovní rada projednala aktualizaci zprávy o finanční stabilitě. Banka zároveň upozornila na to, že lidé do 36 let budou mít mírnější limity pro poskytnutí úvěru, který slouží k nákupu jejich vlastního bydlení.

Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, bude od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak bude 9,5. Limit ukazatele DSTI, tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, bude 45 procent. U mladých do 36 let to bude 50 procent. Centrální banka ukazatel DSTI i ukazatel DTI přestala loni v červnu aplikovat.

"Všechny limity jsou nastaveny v souladu s novelou zákona o ČNB, která od srpna 2021 dává centrální bance pravomoc stanovovat závazné hranice těchto tří ukazatelů," uvedla banka. Limity tak již nejsou jen doporučením, ale závazným ukazatelem.

Opatření přitom podle centrální banky zohledňují plošné uvolňování úvěrových standardů bankami a zvyšující se nadhodnocení cen bytů v ČR. Ty byly podle odhadu ČNB ve druhém čtvrtletí nadhodnoceny téměř o 25 procent, a u investičních bytů dokonce o více než 30 procent.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok dnes uvedl, že stanovení limitů omezí jen malou část hypotečních úvěrů, a to těch s potenciálně nejrizikovějšími parametry. Potenciálně by se to podle něj mělo dotknout zhruba maximálně desetiny hypoték, které by byly hypoteticky poskytnuty bez existence limitů. Guvernér zároveň vyzval banky, aby začaly limity aplikovat co nejdříve a nevyužily odklad opatření na duben k překotnému poskytování úvěrů.

"Bankovní sektor jako celek se v průběhu letošního roku při poskytování hypotečních úvěrů vrátil ke značně uvolněným standardům. Takto uvolněné standardy jsme naposledy pozorovali v roce 2018, než byly poprvé zavedeny limity příjmových ukazatelů," upozornil Rusnok. Dodal, že cílem opatření je bránit nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru.

Rusnok se neobává, že by se mladí lidé snažili hromadně získat do dubna za původních podmínek. "Určité riziko tu je, ale banky se chovají rozumně. Neměl by to být zásadní problém. Nedokážu si představit, že by se tam objevila nějaká obrovská suma produkce hypoték," podotkl. Připomněl, že ztráty bank ze znehodnocení úvěrů i aktiv se vrátily na velmi nízkou úroveň. Podíl úvěrů se selháním se začal snižovat, dodal.

Poskytovatelé hypoték zároveň podle ČNB budou moci na specifické případy aplikovat v běžném kalendářním čtvrtletí výjimku, která by neměla překročit pět procent celkového objemu hypotečních úvěrů, které poskytli v předcházejícím kalendářním čtvrtletí. "Nová zákonná úprava připouští, že pět procent všech nově poskytnutých hypoték nemusí doporučované limity ukazatelů DTI a DSTI splňovat, pokud je poskytovatel hypotéky přesvědčen, že žadatel daný úvěr v budoucnu bez problémů splatí," uvedla ČNB.

Experti: Zpřísnění poskytování hypoték není překvapivé, banky to již dodržují

Rozhodnutí ČNB zpřísnit podmínky pro poskytování hypoték není velkým překvapením, jelikož se o něm spekulovalo již delší dobu, shodli se experti oslovení ČTK. Většina bank tyto podmínky podle nich již nyní dodržuje. ČNB s platností od dubna 2022 zpřísnila limity pro poskytování hypoték. "Ukazatele týkající se příjmů vůči celkovému zadlužení spotřebitele či jeho měsíčním splátkám ČNB nastavuje na úrovně, které jsou rozumné a aplikuje je dnes většina bank, čili by nemělo dojít z tohoto pohledu k výraznému zhoršení dostupnosti hypoték," uvedl ředitel hypoték v Raiffeisenbank Milan Voldřich. Mnohem horší dopad z tohoto pohledu mají podle něj vysoké ceny nemovitostí a v poslední době zvyšující se úrokové sazby, které prodražují hypoteční splátky a zvyšují nároky na příjmy žadatelů. "Důvody zpřísňování makroobezřetnostní politiky nesouvisí se snahou ČNB korigovat trh bydlení, ale zabránit tomu, aby bankovní sektor poskytoval více rizikové úvěry, které by mohly v budoucnu snížit jeho odolnost a stabilitu," řekl ČTK analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Zpřísnění podmínek ČNB dopadne prakticky jen na starší ročníky, tedy na lidi starší 36 let a ty, kteří si nekupují nemovitost na vlastní bydlení, uvedl analytik společnosti Patron Daniel Horňák. Pro prvobydlení klientů pod 36 let jsou podle něj podmínky nastavené lépe než ty zrušené v polovině minulého roku. ČNB tak dala výrazně najevo, že nepodporuje nákupy investičních bytů a chce podpořit mladé v pořízení vlastního bydlení, dodal. Bankéři by měli ve světle nových opatření ČNB hledat nejen výnos, ale i bezpečí, míní analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba. Měli by podle něj důsledně implementovat a dodržovat nařízení centrální banky i za cenu toho, že klesne objem úvěrů a vydělají méně peněz. Je potřeba zabránit tomu, aby se opakovala hypoteční krize z roku 2008. "Opatření ČNB jsou správná, protože schopnost splácet hypotéky je dnes u běžných lidí ohrožena inflací, vyššími sazbami, růstem nákladů na život i bydlení, a mzdy naopak rostou pomaleji než výdaje domácností,“ podotkl.