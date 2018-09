Praha - Bankovní rada České národní banky dnes potřetí v řadě zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 1,5 procenta. Banky v reakci na dnešní rozhodnutí své sazby bezprostředně nezvyšují, růst sazeb bude spíš postupný. Sazby ale jdou i tak v posledních týdnech nahoru. Realitní společnosti ale dnes uvedly, že růst sazeb ČNB se tentokrát do zvýšení úroků u hypoték promítne výrazněji než v předchozích měsících. Větší vliv na trh hypoték ovšem bude mít podle nich zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték, které začne platit od pondělí.

Pro dnešní růst sazeb hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady ČNB. Jeden člen rady hlasoval pro ponechání úrokových sazeb beze změny. Guvernér ČNB Jiří Rusnok přitom dnes řekl, že se nedá vyloučit další zvýšení úrokových sazeb ještě v letošním roce. "Podle prognózy vychází, že by sazby měly jít do budoucna ještě nahoru k 2,5 až třem procentům. Ale neříkáme, že to musí být do konce roku. V listopadu bude nová prognóza a ta nám to ukáže. Vyloučit se to tedy nedá," uvedl.

Důvodem zvýšení sazeb je podle analytiků tuzemský ekonomický vývoj. Výrazně rostou mzdy, koruna je slabší než očekávání a inflace je nad dvouprocentním cílem ČNB. K dalšímu zvýšení sazeb by podle odborníků mohla letos centrální banka přistoupit v listopadu. "ČNB dle našeho názoru neřekla se zvyšováním sazeb v letošním roce poslední slovo a učiní tak ještě jednou, a to patrně na příštím jednání začátkem listopadu, kdy bude mít bankovní rada k dispozici novou prognózu," uvedl dnes hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Ten zároveň upozornil, že růst sazeb ČNB a zároveň očekávání jejich dalšího růstu se promítá do tržních sazeb delších splatností, které se tak v posledních týdnech dostaly na nejvyšší úroveň za posledních sedm let. To se podle něj bude promítat i do sazeb úvěrů.

"Navýšení sazeb ze strany ČNB bylo krokem, se kterým banky všeobecně počítaly. V úrokové sazbě hypotečních úvěrů budeme toto navýšení sazeb reflektovat postupně během října. Stále platí naše očekávání, že na konci letošního roku se budou sazby hypoték na trhu pohybovat kolem tří procent, což představuje meziroční navýšení o 0,8 procentního bodu," řekl ČTK manažer pro úvěrové produkty Moneta Money Bank Tomáš Kostrhoun.

Podle realitních společností by se růst sazeb u hypoték mohl výrazněji projevit na trhu starších bytů a zvýšit by se mohly i nájmy.

Dnešní rozhodnutí se podle Rusnoka opírá o stávající makroekonomickou prognózu ČNB ze srpna a o vyhodnocení informací, které ČNB od té doby získala. Inflace bude podle guvernéra ve zbytku roku nad dvouprocentním cílem ČNB a následně by se měla snížit ke dvěma procentům. "S tímto výhledem je konzistentní zvyšování úrokových sazeb směrem k jejich neutrální úrovni," uvedl Rusnok. Dodal, že v reálném vyjádření při započtení inflace má ekonomika stále záporné úrokové sazby.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.