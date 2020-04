ČNB zmírnila limity ukazatelů pro poskytování hypoték

Praha - Česká národní banka dnes uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) zvýšila na 90 procent z 80 procent. Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) zvýšila ze 45 na 50 procent. Poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr (ukazatel DTI) zrušila. ČNB o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Banky vítají zmírnění limitů jako logickou snahu České národní banky o oživení trhu za využití regulatorních nástrojů.

"V minulosti jsme reagovali na uvolněné úvěrové standardy a nadměrně optimistická očekávání zpřísněním hypotečních ukazatelů. Teď, kdy je ekonomika zasažená pandemií koronaviru, se ale mohou stát takto nastavené úvěrové standardy nadměrně přísnými. Proto jsme učinili naše dnešní rozhodnutí," uvedl guvernér Jiří Rusnok.

V případě ukazatele LTV mohou banky nadále uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV. Dosavadní možnost poskytovat maximálně 15 procent celkového objemu hypoték s LTV mezi 80 až 90 procenty pak ČNB zrušila. Úpravy ukazatele LTV se podle ČNB netýkají tzv. investičních hypoték.

Podle ukazatele DTI, který byl zrušen, neměl dluh žadatele o hypotéku překročit devítinásobek ročního čistého příjmu.

K omezením hypotečního trhu vedl ČNB v minulosti rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Banka se obávala, že v případě zhoršení ekonomického vývoje by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si ČNB mohla tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. Novelu Sněmovna v lednu prozatím schválila v prvním čtení. V návrhu novely je také snadnější přístup k hypotékám pro mladé do 36 let.

Bankovní rada ČNB dnes také rozhodla o odložení projednání Zprávy o finanční stabilitě 2019/2020 o jeden měsíc, a to na 18. června. Důvodem je získání času na lepší vyčíslení dopadů koronavirové pandemie na domácí finanční sektor. Zpráva o finanční stabilitě tak bude zveřejněna 8. července.

ČBA: Uvolnění limitů ČNB pro hypotéky je snahou o oživení trhu

Česká bankovní asociace vnímá a vítá zmírnění limitů ukazatelů pro poskytování hypoték jako logickou snahu České národní banky o oživení trhu za využití regulatorních nástrojů. ČTK to řekl poradce asociace Vladimír Staňura. Pro banky jde o překvapivý krok, reakci na něj si musí ještě vyhodnotit.

"Trh Airbnb je mrtvý a zahraniční investoři se budou držet nějakou dobu zpátky. Prodeje rezidenčních nemovitostí tudíž půjdou v tuto chvíli těm, kdo opravdu potřebují bydlení. Tak je to také ze strany ČNB myšleno, a proto by to mohlo opravdu pomoct. Nad tímto aspektem nicméně visí otazník, spočívající v současné atmosféře nejistot a pesimistické nálady, která může stimul hypotečnímu trhu oslabit," uvedl Staňura.

Banky s reakcí zatím vyčkávají. "Zatím jde o zcela novou informaci, která přichází v momentě, kdy zároveň rostou rizika. Jak k této nové informaci jako banka přistoupíme, bude otázkou nadcházejících dní," sdělila mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. "Krok ČNB je pro nás nový a překvapivý vzhledem k jejím dosavadním postojům. V nejbližší době tuto změnu vyhodnotíme a rozhodneme, jak ji promítneme do schvalovacích postupů," doplnil generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix

Uvolnění limitů v této době je určitě pozitivní krok vůči klientům, kteří uvažují o hypotečním úvěru, míní Daniel Horňák z realitní společnosti Bidli. K době, kdy mohou mít snížené příjmy, které ale plně dostačující na splácení hypotéky, by původní limity mohly být opravdu překážkou pro dosažení hypotečního úvěru. Zvláště uvolnění limitu hodnoty nemovitosti vůči úvěru podle něj značí, že se ČNB neobává nadměrného poklesu cen nemovitostí.

Uvolnění limitů podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy dokládá, že obava ČNB z přehřívání hypotečního a potažmo nemovitostního trhu rapidně polevuje. Je podle něj pravděpodobné, že v dohledné době dojde k dalšímu uvolnění limitů. Místo limitů nyní nemovitostní trh ještě účinněji ochlazují dopady boje s koronavirem. Nemovitostní trh projde útlumem, nelze vyloučit pokles cen v hůře situovaných lokalitách. Zároveň bude klesat ochota lidí zadlužovat se a brát si hypotéku, podotkl.