ČNB zlepšila výhled veřejných financí

Praha - Česká národní banka očekává letos nárůst deficitu veřejných financí na 7,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 6,1 procenta. Příští rok by pak měl schodek klesnout na 5,3 procenta a v roce 2023 na 5,1 procenta. ČNB tak odhad pro letošní a příští rok zlepšila. V květnu banka očekávala letos deficit 8,2 procenta a příští rok 5,4 procenta. Vyplývá to aktuální srpnové zprávy o měnové politice ČNB.

Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl stoupnout z loňských 37,8 procenta HDP na 42,6 procenta HDP letos. Dluh by měl růst podle ČNB i v dalších letech, a to na 45,4 procenta příští rok a na 48,2 procenta v roce 2023. Odhady tak ČNB proti květnu zlepšila.

Ministerstvo financí v Konvergenčním programu, který poslalo na konci dubna do Bruselu, letos počítá se schodkem veřejných financí 8,8 procenta HDP a příští rok s poklesem deficitu na 5,9 procenta. Celkový veřejný dluh by měl podle ministerstva financí stoupnout letos na 44,8 procenta HDP a v roce 2022 na 48,2 procenta. Nové odhady by MF mělo zveřejnit v připravované makroekonomické prognóze, kterou chce úřad zveřejnit 24. srpna.

Pravidla EU za normálních okolností vyžadují deficit pod třemi procenty HDP a dluh pod 60 procenty HDP.

ČNB zároveň v nové prognóze, kterou představila na počátku srpna, očekává letos růst ekonomiky o 3,5 procenta. V květnové prognóze počítala s růstem o 1,2 procenta. Příští rok centrální banka očekává růst ekonomiky o 4,1 procenta a v roce 2023 o tři procenta.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.