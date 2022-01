ČNB ve čtvrtek podle odhadů zvýší úrokové sazby výrazně o 0,75 procentního bodu

Praha - Bankovní rada České národní banky na svém čtvrtečním zasedání zřejmě opět výrazně zvýší úrokové sazby, nejpravděpodobněji o 0,75 procentního bodu. Vyplývá to z odhadů většiny analytiků, které ČTK oslovila. Základní úroková sazba by v takovém případě stoupla na 4,5 procenta, tedy na nejvyšší hodnotu od ledna 2002. Důvodem růstu sazeb je nadále rostoucí inflace a s tím spojená snaha centrální banky tlumit inflační očekávání, tedy že inflace nadále rychle poroste.

V nové prognóze, kterou ČNB ve čtvrtek zveřejní, čekají ekonomové především zvýšení odhadu letošní průměrné inflace až k osmi procentům. V listopadu počítala banka pro letošní rok s průměrnou inflací 5,6 procenta.

Na posledním měnovém jednání před Vánoci rada zvýšila základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod na 3,75 procenta. Základní úroková sazba je tak nejvyšší od roku 2008. Zároveň tehdy šlo o třetí nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Guvernér ČNB Jiří Rusnok tehdy po jednání rady uvedl, že situace vyžaduje další zvýšení sazeb výrazně nad čtyři procenta.

Podobná jsou vyjádření i některých dalších členů rady z poslední doby. Například viceguvernér Tomáš Nidetzký uvedl, že úrokové sazby ČNB v únoru překonají čtyři procenta a výhledově vzrostou až ke zhruba pěti procentům. Na těchto úrovních by měly podle něj setrvat jen po nezbytnou dobu. Podle člena rady Vojtěcha Bendy má ČNB ještě prostor pro zvýšení sazeb větší než 0,5 procentního bodu. "Pokud nepřibudou další inflační tlaky, o kterých momentálně nevíme, tak předpokládám, že by se sazby neměly dostat přes pět procent a v horizontu jednoho roku by se už zase měly začít postupně snižovat," uvedl.

Naopak proti zvyšování sazeb se vyjádřil v posledních dnech další člen rady Oldřich Dědek. Podle něj totiž růst sazeb současnou inflaci neovlivní a poškodí to export a ekonomiku. Podobný názor má v sedmičlenné radě dlouhodobě i Aleš Michl.

"Nejpravděpodobnější je, že dojde ke zvýšení sazeb o 0,75 procentního bodu," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Dodal, že od čtvrtého čtvrtletí a následně v první polovině příštího roku však začne ČNB úrokové sazby pravděpodobně poměrně rychle snižovat, což konkrétně pro dvoutýdenní repo sazbu bude znamenat návrat k neutrálním třem procentům.

"Na základě posledních komentářů z ČNB a obecně proinflačním rizikům lze očekávat, že ČNB zvýší příští týden úrokové sazby ještě razantněji, a to patrně o 0,75 procentního bodu," uvedl i hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. "Náš aktuální makroekonomický výhled naznačuje, že situaci by odpovídalo zvýšení klíčové úrokové sazby ČNB zhruba o tři čtvrtě procentního bodu, tedy na úroveň 4,5 procenta. Následovat by mělo období klidu, načež koncem letošního roku může přijít první drobné snížení. V pozvolném snižování by pak ČNB měla pokračovat i v roce 2023," odhadl analytik České spořitelny Michal Skořepa. Ekonom a partner PwC Petr Kříž očekává, že rada ČNB zvýší ve čtvrtek sazby o 0,5 procentního bodu.

ČNB ve čtvrtek také zveřejní novou makroekonomickou prognózu. Podle ekonomů banka především zvýší odhad letošní inflace až k osmi procentům. "Nová prognóza bude pravděpodobně ukazovat návrat ke dvouprocentnímu inflačnímu cíli na polovinu příštího roku. Nová prognóza rovněž naznačí o něco slabší růst domácí ekonomiky v letošním roce, a to pravděpodobně kolem tří procent," odhadl Novák. ČNB prozatím počítá letos s růstem ekonomiky o 3,5 procenta.

"Je jisté, že výhled na inflaci v letošním roce se oproti té podzimní citelně zvýší. Ačkoli inflace v predikci ČNB může závěrem roku zpomalovat rychleji, průměrná hodnota se bude patrně také pohybovat kolem osmi procent. Revize z listopadových 5,6 procenta tak bude výrazná," uvedl i Seidler.

Ohledně inflace Novák dále upozornil, že ČNB aktuálně bojuje s nejsilnějšími inflačními tlaky v tomto století. "Celková inflace se sice v posledních měsících i přes dynamický růst nacházela pod hodnotami z první poloviny roku 2008, avšak tehdejší vysoká inflace byla z velké části způsobena administrativními opatřeními. Oproti tomu tzv. jádrová složka inflace či inflace vyjádřená jako ceny neobchodovatelných položek bez regulovaných cen (což téměř nejlépe vystihuje inflaci tvořenou tzv. doma) se aktuálně nacházejí již vysoko nad rokem 2008," uvedl.

Čtvrtečního jednání rady se zúčastní všech sedm jejích členů.