ČNB úrokové sazby nezměnila, zhoršila odhad vývoje HDP

Praha - Bankovní rada České národní banky jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 procenta. Změna úrokových sazeb ČNB je podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka do konce roku málo pravděpodobná.

"Nemyslím si, že by nastalo něco mimořádného, co by vyžadovalo naši reakci... Nestojíme před žádnou akutní potřebou změny naší měnové politiky," řekl na tiskové konferenci po jednání rady Rusnok.

ČNB zároveň zveřejnila novou makroekonomickou prognózu, ve které zhoršila odhad vývoje české ekonomiky v letošním i příštím roce. Nově letos čeká pokles ekonomiky o 8,2 procenta a příští rok růst o 3,5 procenta. "Výkon ekonomiky dosáhne předpandemické úrovně až na konci roku 2022," uvedl Rusnok. Podle něj oživování ekonomiky nebude jednoduché.

Úrokové sazby ČNB beze změny po delší dobu očekávají i ekonomové. S novou prognózou, kterou ČNB zveřejnila, je totiž konzistentní stabilita domácích tržních úrokových sazeb do poloviny příštího roku a poté jejich postupný nárůst.

"Česká národní banka tak i nadále vyčkává, jaký bude další vývoj českého hospodářství. Signály které nyní přicházejí, vyznívají spíše optimisticky a naznačují, že by už další uvolnění měnové politiky nemuselo být potřeba," uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler. I podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera se v tuto chvíli zdá být stabilita úrokových sazeb po zbytek letošního a velkou část příštího roku konzistentní.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.