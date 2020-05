ČNB snížila úrokovou sazbu na 0,25% a očekává pokles ekonomiky

Praha - Bankovní rada ČNB dnes snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Naposledy rada snížila sazby na konci března. ČNB nově očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. I přes obnovení růstu se ekonomika do konce příštího roku nedostane na úroveň před pandemií. Banky nebudou okamžitě reagovat na snížení základní sazby ČNB.

ČNB snížila základní úrokovou sazbu na 0,25 procenta

Bankovní rada České národní banky dnes snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Naposledy rada snížila základní úrokovou sazbu na konci března, a to o 0,75 procentního bodu na jedno procento. Předtím už sazby snížila na mimořádném zasedání 16. března, o 0,5 procentního bodu na 1,75 procenta. Cílem snižování sazeb je zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Naposledy byla základní úroková sazba na 0,25 procenta od srpna do listopadu 2017.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení. Zveřejnění rozhodnutí dnes ČNB odložila o 45 minut, naposledy tak učinila i na zasedání na konci března.

"Nadále platí, že pokles úrokových sazeb nebude příliš účinným lékem s ekonomickými následky současné nepříznivé situace a hlavní tíha tak leží na opatřeních vlády. Toho si je centrální banka vědoma a sami představitelé ČNB označují snižování sazeb spíše jako signalizační efekt," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Upozornil, že pokles sazeb ČNB v poslední době o dva procentní body je nejvyšší v EU. "To je způsobeno i tím, že ČNB úrokové sazby od druhé poloviny roku 2017 postupně zvyšovala a měla tak nyní prostor pro jejich citelnější snížení," dodal.

I podle analytika Raiffeisenbank Víta Hradila snížení úrokových sazeb v prostředí značné nejistoty a rizika těžko zlevní úvěry. "Jedná se ale o důležitý signál, který uvolní na trh další významný objem likvidity na úkor úložek bankovních domů u ČNB, a později přispěje k rehabilitaci ekonomiky krutě zasažené koronavirovým šokem," uvedl.

ČNB snížila také lombardní sazbu, a to o jeden procentní bod na jedno procento. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, rada nechala na 0,05 procenta.

"Snížení úrokových sazeb není překvapivé, vůle dál podpořit českou ekonomiku byla v uplynulých týdnech patrná z výroků řady členů bankovní rady," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Debata o možnosti dalšího uvolňován měnové politiky zůstane podle něj i nadále ve hře. "Kroky centrální banky budou i nadále vedeny především děním okolo koronaviru a souvisejícími dopady na českou ekonomiku," dodal.

Bankovní rada dnes také přijala další opatření, která oznámí na tiskové konferenci za účasti guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Tisková konference se uskuteční v 16:15 hodin formou videokonference. Rusnok na konferenci představí také novou makroekonomickou prognózu ČNB.

"V návaznosti na předchozí intenzivní a transparentní komunikaci s trhem přizpůsobila bankovní rada ČNB monetární politiku aktuálnímu vývoji domácí i globální ekonomiky silně ovlivněné pandemií koronaviru. Oproti jiným regulátorům je ČNB v komfortnější pozici, kdy může naplno využívat výhod sazeb zvýšených v období konjunktury, které nyní může snižovat, a tím využívat konvenční nástroje monetární politiky. V tomto mimořádném období má tak podstatně větší manévrovací prostor pro zmírňování dopadů pandemie na českou ekonomiku," řekl ČTK zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík.

ČNB v nové prognóze čeká letos pokles ekonomiky o osm procent

Česká národní banka v nové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. Příští rok by ekonomika měla stoupnout o čtyři procenta. I přes obnovní růstu se ale ekonomika do konce příštího roku nedostane na úroveň před pandemií koronaviru. Na tiskové konferenci po dnešním jednání bankovní rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Rada snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů rady ČNB, dva členové hlasovali pro snížení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu.

Podle Rusnoka je s novou prognózou konzistentní další pokles domácích tržních úrokových sazeb ve druhém čtvrtletí letošního roku následovaný jejich přibližnou stabilitou. "Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy v současné mimořádné situaci jako bezprecedentně vysoká a vyžadující ještě výraznější uvolnění měnových podmínek oproti základnímu scénáři prognózy," uvedl Rusnok.

Proto také dnes rada snížila podle něj základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu, přičemž prognóza počítá se snížením o půl procentního bodu. "S vysokou pravděpodobností budou tyto nízké sazby s námi dlouho, tedy než se hospodářství z této situace vzpamatuje," uvedl guvernér.

Inflace by podle ČNB měla rychle klesnout do tolerančního pásma kolem dvouprocentního inflačního cíle a na horizontu měnové politiky se bude nacházet v blízkosti dvou procent. Ve druhém i třetím čtvrtletí 2021 ČNB čeká inflaci 2,1 procenta.

Kurz koruny by podle centrální banky měl kvůli nepříznivému ekonomickému vývoji zůstat poblíž aktuálních hodnot. Kurz by tak letos měl být v průměru 26,90 koruny za euro a příští rok 27,50 Kč/EUR. Rusnok dodal, že stále principiálně platí, že ČNB má stanovenou interní hranici, u které by oslabování koruny považovala za nezdravé a na trhu by zasáhla.

Banka zároveň oznámila, že nyní nevidí potřebu bezprostředního zásahu na finančních trzích v podobě dodávání peněz finančním institucím. "V návaznosti na novelu zákona o ČNB přesto z preventivních důvodů připravuje nástroj na dodávání likvidity některým nebankovním subjektům," uvedla ČNB. Nebankovní subjekty, které jsou držiteli licence vydané ČNB, tak budou mít nově možnost získat peníze formou krátkodobého úvěru od ČNB. Tento krátkodobý úvěr bude ze strany finančních institucí jištěn zejména českými státními dluhopisy.

Zároveň centrální banka připravuje rozšíření přijímaného zajištění ve stávajících operacích o hypoteční zástavní listy. Konkrétní parametry budou zveřejněny v nejbližších dnech na internetových stránkách ČNB. Jejich pravidelné vyhlašování rada očekává od 18. května. "S ČNB jsme toto téma diskutovali již před mnoha lety. Je dobře, že k tomuto nástroji nyní přistupuje," reagovala Česká bankovní asociace.

V předchozí únorové prognóze před propuknutím pandemie ČNB letos počítala s růstem ekonomiky o 2,3 procenta a příští rok o 2,8 procenta.

Ministerstvo financí čeká v dubnové prognóze letošní pokles ekonomiky o 5,6 procenta. Podle Evropské komise české hospodářství kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru zaznamená letos propad o 6,2 procenta. Podle Mezinárodního měnového fondu česká ekonomika letos klesne o 6,5 procenta. Loni ekonomika vykázala růst o 2,5 procenta.

Banky nebudou okamžitě reagovat na snížení základní sazby ČNB

Banky bezprostředně nebudou reagovat na dnešní snížení základní sazby České národní banky 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta změnou úročení vkladů a úvěrů. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími bankami. Okamžitý dopad snížení sazeb podle nich tak pocítí klienti s úroky vázanými na tzv. plovoucí sazby.

Cílem snižování sazeb je zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům nižší úroky přinášejí levnější úvěry na investice a provoz, domácnostem zase levnější půjčky na bydlení.

"V tuto chvíli změnu úrokových sazeb neplánujeme," řekl ČTK mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. "Vyhodnocujeme dopady tohoto rozhodnutí a následně se rozhodneme o našich dalších krocích," doplnil mluvčí ČSOB Patrik Madle. Okamžitý dopad snížení sazeb podle něj pocítí klienti s úvěry a úrokovými sazbami vázanými na plovoucí neboli variabilní úrokové sazby. U nových úvěrů s dlouhodobě nastavenými sazbami samo rozhodnutí na jejich výši nemá okamžitý dopad, dodal.

"Sazby úvěrových produktů nedefinují sazby ČNB, ale tzv. dlouhé sazby na mezibankovním trhu. Bude tedy samozřejmě záviset zejména na jejich vývoji. Situaci budeme sledovat," uvedl mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Zavoral. U depozitních produktů se fakt, že ČNB za poslední dobu už poněkolikáté snížila sazby, podle něj bude muset do budoucna projevit.

Rovněž Sberbank CZ zatím sazby ponechává stejné. "Nicméně dá se očekávat, že trh bude postupně reagovat snížením úroků krátkodobých depozitních produktů," podotkla mluvčí banky Radka Černá.

Trhem očekávané snížení základní sazby pomůže především klientům, kteří mají hypotéky s úrokovou sazbou navázanou na mezibankovní sazbu PRIBOR, uvedl regionální ředitel společnosti 4fin Vratislav Jůza. Vliv rozhodnutí ČNB podle něj pozitivně pocítí i klienti s krátkými a střednědobými fixacemi. U těch dlouhých (deset let a více) začíná cena zdrojů naopak pozvolně růst, takže se dnešní snížení sazby ČNB u těchto hypoték neprojeví.

Hypoteční specialista realitní společnosti Bidli Daniel Horňák míní, že banky na snížení sazeb ČNB reagovat budou. Nicméně vzhledem k vyšším rizikovým nákladům a současnému moratoriu nebude snížení sazeb podle jeho názoru kopírovat hodnotu, o kterou snížila sazbu ČNB.

Ekonom společnosti Partners Martin Mašát uvedl, že jde o očekávaný krok, který má na současnou situaci spíše jen psychologický efekt. Finanční trhy se snížením počítaly a výnosy dolů podle něj mnoho nepůjdou. Úroky z úvěrů budou i nadále dražší než na počátku roku kvůli vyšším rizikovým přirážkám z důvodů budoucí nejistoty a zpomalení ekonomiky. ČNB svým snižováním sazeb zaspala za ostatními hlavními centrálními bankami, a je dokonce jediná, která letos sazby dokonce zvýšila, poznamenal.