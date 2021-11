ČNB rekordně zvýšila sazbu a zhoršila odhad vývoje ekonomiky

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes skokově zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta, což je nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Základní sazba ČNB bude nejvyšší od prosince 2008. Analytici přitom očekávali zvýšení sazeb jen o 0,5 až 0,75 bodu. Dnešní rekordní zvýšení podle nich ukazuje, že ČNB bere enormní růst inflace vážně. Rozhodnutí ČNB nezvykle ostře kritizoval končící premiér Andrej Babiš (ANO), o jeho protiinflačním smyslu pochybuje i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Centrální banka také zhoršila odhad vývoje ekonomiky a čeká vyšší inflaci.

Bankovní rada je podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb v souladu s její prognózou. "Tím dnešním krokem jsme odpracovali výraznou část toho zmíněného strmého růstu sazeb. Domníváme se ale, že se sazbami se budeme muset dostat na neutrální úroveň kolem tří procent, lépe nad nimi," uvedl Rusnok. Podle něj dnešní krok tak určitě nebyl posledním zvýšením sazeb v nejbližší době. Pro výrazný růst úrokových sazeb hlasovalo pět ze sedmi členů rady ČNB. Dva členové hlasovali pro sazby beze změny, uvedl Rusnok.

Ekonomové tak velký růst sazeb nečekali. "Pokud bylo razantní zvýšení o 0,75 procentního bodu na minulém zasedání určitým překvapením, je současný krok překvapením zásadním. Je zřejmé, že si je ČNB plně vědoma svého poslání udržovat přiměřený růst cen, a rozhodla se proto pro tento zásadní krok," uvedl partner poradenské PwC Petr Kříž.

Zvýšení úrokové sazby na 2,75 procenta označil Babiš za naprosto nesmyslné a nepochopitelné. Místo toho, aby ČNB podpořila ekonomiku, nechá vydělat bankám a zdražování nezabrání, řekl premiér ČTK. ČNB jeho vyjádření nekomentovala. Schillerová soudí, že tento krok centrální banky nepřispěje k růstu české ekonomiky. Pochybuje i o tom, že razantní zvýšení sazeb pomůže zbrzdit inflaci.

Kandidát budoucí pětikoalice na premiéra Petr Fiala (ODS) napsal ČTK, že rozhodování o úrokových sazbách je čistě v kompetenci ČNB a vláda by do toho nijak neměla zasahovat. Každopádně, kdyby současný kabinet tolik nezvyšoval výdaje státu, tak by ani centrální banka nemusela sahat k výraznějším úpravám úrokových sazeb, uvedl. Podle místopředsedy hnutí STAN Věslava Michalika, o kterém se mluví jako o budoucím ministrovi průmyslu a obchodu, je razantní zvýšení sazeb jasným signálem ze strany ČNB, že inflaci vnímá jako velké riziko s minimálně střednědobým výhledem.

Hlavní rolí centrální banky je podle jejího guvernéra udržení cenové stability. "I za cenu určitého ochlazení ekonomiky jsme připraveni ukotvit inflační očekávání. My tady nejsme od toho, abychom brali ohled na nějakou skupinu, například držitele úvěrů nebo exportéry nebo dovozce. My jsme tady od toho, abychom pečovali o cenovou stabilitu v této zemi. Bez ní ani geniálnější vládní politika nezajistí blahobyt, pokud tady nebude cenová stabilita," poznamenal Rusnok.

Koruna dnes zareagovala na nečekaně výrazné zvýšení úrokových sazeb posílením. K euru zpevnila česká měna o 16 haléřů na 25,36 Kč/EUR. Vůči dolaru si polepšila o šest haléřů, v 17:00 se podle Patria Online obchodovala za 21,98 Kč/USD.

ČNB v nové prognóze zhoršila odhad vývoje ekonomiky pro letošní i příští rok. Letos čeká růst HDP o 1,9 procenta a příští rok o 3,5 procenta. V předchozí srpnové prognóze přitom počítala letos s růstem o 3,5 procenta a příští rok o 4,1 procenta. Zároveň centrální banka výrazně zvýšila odhad inflace. Letos ji čeká na průměrných 3,7 procenta, v srpnu to byla tři procenta. Příští rok by pak inflace měla podle odhadu stoupnout na 5,6 procenta z dříve odhadovaných 2,8 procenta.

Zároveň v nových odhadech centrální banka počítá letos nadále s průměrným kurzem koruny 25,6 Kč/EUR. Příští rok pak počítá nově s průměrným kurzem 24,2 koruny za euro a v roce 2023 s 23,9 Kč/EUR. V srpnu odhadovala pro příští rok kurz 24,50 koruny za euro a pro rok 2023 pak 24,20 koruny za euro. "Koruna nejprve znatelně zpevní v reakci na strmý růst sazeb. V průběhu příštího roku tempo jejího posilování zvolní," uvedl Rusnok.

Experti předpokládají, že zvýšení sazeb se odrazí ve zdražení úvěrů, především hypoték. "Očekáváme, že toto zvýšení sazeb spustí další kolo zdražování. Nasvědčuje tomu i pokračující růst ceny zdrojů, kdy pětiletý úrokový swap je již nad třemi procenty. Desetiletý swap je nyní o 35 bodů levnější (2,75), což indikuje, že hypotéky s fixací nad sedm let by měly zdražovat o něco pomaleji než například úvěry s tříletou a pětiletou fixací," řekl Libor Ostatek ze společnosti Golem Finance.

Stanovením základní úrokové sazby centrální banka ovlivňuje vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Výše úrokových sazeb ČNB je také jedním z faktorů, které ovlivňují kurz koruny vůči cizím měnám.