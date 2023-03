ČNB projedná nastavení úrokových sazeb, analytici čekají jejich stabilitu

Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes projedná nastavení základní úrokové sazby. Od loňského června činí sedm procent, je to nejvyšší úroveň od roku 1999. Analytici předpokládají, že bankovní rada i přes únorovou obměnu dvou členů zachová svůj postoj z minulosti a sazbu nechá na současné úrovni.

"Inflační data jsou momentálně v souladu s poslední prognózou centrální banky a nezavdávají tudíž důvod ke změně jejího postoje. Česká koruna navzdory nedávným turbulencím zůstává relativně silná a pomáhá inflaci dále tlumit," uvedl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová minulý týden agentuře Bloomberg řekla, že odmítá jakoukoli debatu o snižování sazeb, dokud nebude inflace pod deseti procenty. V únoru činila 16,7 procenta, prognóza ČNB očekává její pokles do jednociferné oblasti ve druhé polovině. Zvýšení sazeb by Zamrazilová zvážila, pokud by viděla riziko vzniku mzdově-inflační spirály.

Dnešní jednání o úrokových sazbách ukáže také na nové rozložení sil v bankovní radě poté, co do ní v únoru nastoupili Jan Procházka a Jan Kubíček. Hradil předpokládá, že se oba připojí k zastáncům stability sazeb, kteří by tak posílili svou většinu. Podle Hradila zůstane v sedmičlenné radě jen jeden stoupenec růstu sazeb, člen rady Tomáš Holub.