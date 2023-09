ČNB posoudí nastavení sazby rezervy na ochranu úvěrového trhu

Praha - Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes posoudí nastavení sazby takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Rezerva má zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Naposledy se sazba měnila na počátku července, kdy klesla o 0,25 procentního bodu na 2,25 procenta.

ČNB o snížení sazby proticyklické kapitálové rezervy rozhodla kvůli tomu, že je ekonomika v sestupné fázi finančního cyklu. Členka bankovní rady Karina Kubelková tehdy uvedla, že centrální banka je připravena sazbu rezervy dál snižovat, pokud bude pokračovat trend odeznívání cyklických rizik v bankovním sektoru.

Rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Vytváření rezervy se může projevit zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikovějších.