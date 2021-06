ČNB poprvé od února 2020 zvýšila sazby, bude v tom pokračovat

Praha - Bankovní rada České národní banky dnes poprvé od února 2020 zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta. Důvodem zvýšení sazeb jsou především obavy z růstu inflace související s oživením ekonomiky. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka tak měnová politika centrální banky vstoupila do fáze zvyšování úrokových sazeb. To lze tak podle něj očekávat ve druhém pololetí. Podle ekonomů by ČNB mohla letos zvýšit sazby ještě dvakrát. Podle bank zvýšení sazeb podpoří zdražování úvěrů, především hypoték.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

"Je možné, že budeme zvyšovat sazby na každém dalším měnovém zasedání, čímž se dostaneme na úroveň, kterou prognóza předvídá...Netvrdím ale, že to tak bude. A doufám, že to nebude potřeba," uvedl Rusnok. Aktuální makroekonomická prognóza ČNB z května počítá se zhruba trojím zvýšením sazeb do konce letošního roku.

Rusnok dále řekl, že rada ČNB svými kroky ovlivňuje inflaci za rok až rok a půl. V této souvislosti upozornil, že nelze mít ekonomický růst tři až čtyři procenta a k tomu nízké úrokové sazby. Podle Rusnoka rada nyní již nemá žádnou pochybnost o tom, že pandemie a její důsledky ve smyslu různých omezení jsou na ústupu. ""A to nastalo o něco dříve, než jsme si mysleli. A nastává to i rychleji," uvedl.

Pro dnešní rozhodnutí zvýšit základní úrokovou sazbu o 0,25 procentního bodu hlasovali dnes přitom čtyři členové bankovní rady. Jeden z členů rady hlasoval dokonce pro zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Dva členové pak byli pro ponechání úrokových sazeb beze změny.

"ČNB vyslala signál, že je potřeba mírně šlápnout na brzdu z titulu obav z dále rostoucí inflace. Ta je sice do určité míry způsobena problémy ve výrobě a dopravě, a nejde tak jen o inflaci taženou rostoucí poptávkou, určité náznaky přehřívání ekonomiky však – navzdory pandemii - v tuzemské ekonomice vidět lze," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. I proto je podle něj pravděpodobné, že ČNB sazby do konce roku ještě dále zvýší. Například hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč očekává, že ČNB přistoupí k dalšímu zvýšení sazeb v srpnu a v listopadu, tedy vždy při zveřejnění nové čtvrtletní prognózy ČNB.

Z reakcí největších českých bank vyplývá, že zvýšení úrokových sazeb centrální banky podpoří zdražování úvěrů, především hypoték. "Sledujeme pečlivě situaci na trhu a reakci jednotlivých subjektů na aktuální zvýšení sazeb ČNB. Není vyloučeno, že na poslední vývoj na hypotečním trhu zareagujeme v oblasti naší hypoteční nabídky," řekl ČTK například mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek předpokládá, že zvýšení sazeb může mít dopad na úvěry s krátkou fixací, u dlouhodobých úvěrů a spotřebitelských úvěrů skokový růst neočekává.

Ekonomka investiční skupiny LOGeco Jana Mücková vnímá dnešní zvýšení sazeb jako přirozený krok, kterým se centrální bankéři nyní snaží stabilizovat zejména úvěrový trh a zabránit krizi podobné té v USA, která byla spojena s lákavě nízkými úrokovými sazbami a nekontrolovatelným růstem cen.

"Česká centrální banka patří k prvním centrálním bankám na světě, které ke zpřísnění své měnové politiky přistoupily," upozornil ekonom Komerční banky Martin Gürtler. První v regionu začala se zvyšováním úrokových sazeb po pandemii maďarská centrální banka, která v úterý zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,3 procentního bodu na 0,9 procenta.

ČNB dnes také zvýšila lombardní sazbu o 0,25 procentního bodu na 1,25 procenta. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, ponechala beze změny na 0,05 procenta.