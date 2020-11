ČNB podle odhadů nechá úrokové sazby beze změny

Praha - Bankovní rada České národní banky ponechá na svém čtvrtečním zasedání úrokové sazby beze změny. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. U nové makroekonomické prognózy, kterou centrální bankéři představí také ve čtvrtek, výrazné zhoršení odhadu vývoje české ekonomiky v letošním roce neočekávají. Prognóza by ale podle nich mohla naznačit potřebu dalšího uvolnění měnové politiky.

Na posledním měnovém jednání na konci září rada jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,25 procenta. Naposledy sazby rada změnila 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Naposledy byla základní úroková sazba na 0,25 procenta od srpna do listopadu 2017. Před pandemií v únoru byla základní sazba na 2,25 procenta.

"ČNB ponechá sazby beze změny až do konce roku 2021. Současné uvolnění měnové politiky bude i nadále podle centrální banky dostatečné. Argumentem proti dalšímu uvolnění je především tuzemská inflace, která stále zůstává nad horní hranou tolerančního pásma a zpět k (dvouprocentnímu) cíli se bude vracet jen pozvolna," uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Oživení ekonomiky v příštím roce bude podle něj stát na vratkých základech a ČNB tak nebude chtít zpřísňování měnové politiky uspěchat. "Nekonvenční nástroje podle nás nevyužije," dodal.

I podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka centrální bankéři v rozhovorech během října avizovali, že v listopadu upřednostňují stabilitu úrokových sazeb. "Pokud by tak nakonec bankovní rada přeci jen snížení sazeb odhlasovala, tak by to bylo velmi překvapivé," uvedl. Zároveň se ale domnívá, že rada bude v prosinci nebo na začátku příštího roku okolnostmi nakonec donucena snížit úrokové sazby až na technickou nulu.

"Na základě posledních mediálních komentářů představitelů ČNB je velmi pravděpodobné, že ČNB ponechá ve čtvrtek úrokové sazby na stávající úrovni, i přes propuknutí druhé vlny pandemie a s ní spojených ekonomických restrikcí," uvedl také hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Další uvolňování měnové politiky podle něj nastalo samovolně přes oslabování kurzu koruny. Koruna se v říjnu podle Seidlera udržuje v průměru na 27,2 Kč za euro, zatímco ČNB ve své srpnové prognóze očekávala v posledním čtvrtletí kurz koruny 26,7 Kč/EUR.

Seidler zároveň neočekává, že by nová prognóza centrální banky přinesla výraznou revizi propadu tuzemské ekonomiky v letošním roce. ČNB v srpnové prognóze letos počítá s propadem ekonomky o 8,2 procenta. "Pro trhy však bude nejpodstatnější výhled úrokových sazeb, a zda ČNB opustí v nové prognóze předpoklad postupného zvyšování sazeb v druhé polovině příštího roku," dodal Seidler.

Podle Nováka nová prognóza ukáže potřebu dalšího uvolnění měnové politiky. "Velmi zajímavé tak bude sledovat to, jak guvernér Jiří Rusnok na tiskové konferenci vysvětlí rozhodnutí bankovní rady, respektive určitý rozpor mezi rozhodnutím centrálních bankéřů a novou makroekonomickou prognózou," uvedl.