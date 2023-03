ČNB podle očekávání sazby neměnila, analytici už jejich růst nečekají

Praha - Bankovní rada ČNB dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, na této úrovni je od loňského června. Rozhodnutí podpořilo šest členů rady, jeden navrhoval růst sazby o 0,25 procentního bodu. Podle guvernéra ČNB Aleše Michla bankovní rada na svém příštím jednání na počátku května zváží, zda sazby ponechat na současné výši, nebo je zvednout. Analytici už ale další růst sazeb neočekávají. Ke snižování sazeb by podle nich mohla ČNB přistoupit nejdříve v srpnu.

Podle Michla se ale nemusí naplnit očekávání trhu, že sazby už jsou na vrcholu. "Jsme připraveni zvýšit sazby, zejména pokud vzroste riziko mzdově-inflační spirály," řekl Michl. Jako předčasné hodnotí i očekávání analytiků, že ČNB začne snižovat sazby od srpnového jednání bankovní rady. Zdůraznil, že na dnešním jednání nepadl žádný názor ohledně poklesu sazeb.

Michl uvedl, že ČNB je připravena bojovat proti inflaci, dokud se ji nepodaří stabilizovat na dvouprocentním cíli. V únoru byla meziroční inflace 16,7 procenta. Podle guvernéra proto zůstanou úrokové sazby po určitou dobu na relativně vysoké úrovni. Důležitým nástrojem pro boj proti inflaci bude podle Michla i nadále silná koruna. Bankovní rada dnes potvrdila závazek bránit nadměrným výkyvům jejího kurzu.

Zachování sazeb na současné úrovni trh očekával. "Inflace v únoru byla sice mírně vyšší, než se čekalo, ale na druhou stranu očekávání nenaplnila spotřeba domácností, která zpomalila stejně jako růst mezd v posledním čtvrtletí loňského roku. ČNB hraje do karet i stále relativně silná koruna," uvedl analytik Portu Marek Pokorný.

Podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče je zřejmé, že většina členů bankovní rady už sazby zvyšovat nechce. "Zároveň ale v situaci, kdy ČNB vyčkává, k jak silnému růstu budou v letošním roce směřovat mzdy v české ekonomice a jak vysoko zůstanou inflační očekávání, není na stole ani debata o snižování úroků ČNB," upozornil.

Analytici čekají zahájení snižování sazeb nejdřív v srpnu. Obchodní ředitel společnosti Ebury Tomáš Kudla ale upozornil, že ČNB zatím veřejnou debatu o snižování sazeb nepřipustí. "Pokud by totiž nyní ČNB deklarovala, že je připravená diskutovat o snížení sazeb, mohlo by to vést k oslabení české koruny. Právě kurz domácí měny přitom ČNB v posledních měsících vnímá jako hlavní nástroj v boji proti inflaci," uvedl.

Michl dnes uvedl, že inflace bude v příštích měsících klesat. Podle něj slábnou poptávkové inflační tlaky, zejména kvůli propadu spotřeby domácností, kterou tlumí vysoké ceny energií a potravin a vyšší úrokové sazby. Velký útlum je patrný také na realitním a hypotečním trhu, což by mělo rovněž přispět k poklesu inflace, řekl guvernér. Za hlavní proinflační rizika považuje rychlý růst mezd a vysoké deficity státního rozpočtu.