ČNB podle mluvčí nepracuje s materiály v nejvyšším stupni utajení

Praha - Česká národní banka (ČNB) není oprávněna přijímat materiály v nejvyšším stupni utajení Přísně tajné ani takové materiály sama nevytváří. Na internetových stránkách centrální banky to uvedla její mluvčí Petra Krmelová. Guvernér ČNB Aleš Michl zatím nezískal prověrku na stupeň Přísně tajné, má prověření na stupeň Tajné. Podle Krmelové současná situace nebrání guvernérovi ve výkonu funkce.

"ČNB je oprávněna vytvářet pouze utajované informace do stupně Tajné, nikoli informace ve stupni Přísně tajné. ČNB není oprávněna přijmout utajované dokumenty stupně utajení Přísně tajné, neboť nemá pro přijímání těchto dokumentů adekvátní zázemí odpovídající podmínkám zákona. Za dobu jeho účinnosti tedy ČNB nemohla přijmout utajovaný dokument tohoto stupně utajení," uvedla Krmelová. "Utajované informace v oblasti působnosti ČNB jsou v souladu s nařízením vlády klasifikovány stupněm Vyhrazené, Důvěrné či Tajné," doplnila.

Mluvčí také potvrdila, že Michl loni v květnu požádal Národní bezpečnostní úřad o prověrku pro nejvyšší stupeň utajení. "Bezpečnostní řízení ohledně udělení prověrky ze strany NBÚ probíhá, a to ve standardní lhůtě v souladu se zákonem. Ani v době průběhu řízení guvernérovi ČNB nic nebrání v plném výkonu funkce," uvedla Krmelová. Michl se podle ní nemůže vyjadřovat k detailům řízení NBÚ. Podle serveru Echo24 standardní lhůta pro vydání prověrky na stupeň přísně tajné už uplynula, řízení ale nebylo ukončeno.

Krmelová upozornila na to, že Michl má prověrku na stupeň utajení Tajné. "Rovněž je držitelem Potvrzení pro přístup k utajovaným informacím NATO (tzv. certifikát NATO) na stupeň utajení NATO SECRET," uvedla.

Bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok a bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová už dříve uvedli, že chybějící nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky může Michlovi bránit plnohodnotně vykonávat jeho funkci. Nemohl by totiž získávat všechny utajené informace nutné k jednání vlády či Bezpečnostní rady státu (BRS). Krmelová ale upozornila na to, že ČNB není v BRS zastoupena od změny statusu rady v prosinci 2017.

E15: Případná chybějící prověrka může stát šéfa ČNB Michla místo, připustil Pavel

Zvolený prezident Petr Pavel připouští, že by se mohl zabývat odvoláním guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla z vedení instituce, pokud nezíská bezpečnostní prověrku na nejvyšší úrovni. Řekl to v rozhovoru pro deník E15. Míní, že pokud je na nějakou funkci předepsaná bezpečnostní prověrka a dotyčný ji nedostane nebo ztratí, tak takovou funkci nemůže vykonávat. Dodal ale, že u Michla zatím taková situace nenastala. Michl podle serveru Echo24 na nejvyšší prověrku čeká od loňského května, standardní lhůta pro vydání prověrky na stupeň přísně tajné už uplynula, řízení ale nebylo ukončeno.

Michl byl jako člen bankovní rady ČNB podle serveru Echo24 držitelem prověrky ve stupni tajné, o nejvyšší stupeň požádal v květnu poté, co prezident Miloš Zeman oznámil jeho jmenování guvernérem ČNB. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) má na takové řízení devítiměsíční lhůtu. Ředitelka odboru komunikace ČNB Petra Krmelová Echu24 nedávno potvrdila, že Michl nejvyšší stupeň prověrky v devítiměsíční lhůtě neobdržel, řízení nebylo dosud ukončeno.

"Je obecným pravidlem, že pokud na nějakou funkci existuje jako předepsaný předpoklad bezpečnostní prověrka, tak to tam není jenom tak bez důvodu. A pokud někdo bezpečnostní prověrku nezíská nebo ji z jakéhokoli důvodu ztratí, pak takovou funkci nemůže vykonávat," řekl Pavel.

Funkce guvernéra se podle něj složitě obsazuje, ale i odvolává a pravomoce prezidenta jsou omezené. "Musí to být cestou návrhu a projednání i v evropských orgánech, tedy i v orgánu centrálních bank, takže je to věc, ke které se bude určitě vyjadřovat více lidí. Zatím taková situace nenastala," podotkl. Dodal, že o procesu odvolání se má smysl bavit až poté, kdy Michl prověrku opravdu nedostane, případně pokud by bankovní rada rozhodla, že výkon funkce guvernéra není možné vykonávat třeba pouze s tajnou prověrkou.

Bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok a bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová už dříve uvedli, že chybějící nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky může Michlovi bránit plnohodnotně vykonávat jeho funkci. Nemohl by totiž získávat všechny utajené informace nutné k jednání vlády či Bezpečnostní rady státu. "Bylo by to něco, co jsme nikdy nezažili, všichni guvernéři tento stupeň získali a měli prověrku platnou," řekl Rusnok v pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT). Požadavek na nejvyšší stupeň podle něj stanovuje vnitřní předpis ČNB.