ČNB nechala omezení hypoték bez změny, upozornila na ceny bytů

Praha - Bankovní rada České národní banky nechala limity ukazatelů pro poskytování hypoték beze změny. Na tiskové konferenci o tom dnes informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok. Zároveň upozornil, že podle výpočtů ČNB se dále mírně zvýšilo nadhodnocení cen bytů.

"Běžného žadatele o hypotéku nebo držitele úvěru nečeká žádná změna, zachovali jsme stávající regulační limity," uvedl Rusnok. Navíc podle něj ne všechny banky doporučení ČNB k dluhovým ukazatelům plní. Pokud se trh zklidní, je ČNB připravena míru regulace zvolnit. "Ale ten čas ještě určitě nenastal," dodal. Na základě dnešního rozhodnutí tak dál platí, že dluh žadatele o hypotéku by neměl překročit devítinásobek ročního čistého příjmu a na splátku dluhu má vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu. Zároveň dál platí doporučení, aby banky neposkytovaly hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezily i hypotéky nad 80 procent. Takových mohou banky poskytnout jen 15 procent.

"Vítáme, že ČNB dále nezpřísnila podmínky pro získání hypotéky. Říjnové regulace ČNB byly znatelným zásahem na hypotečním trhu, který se s výsledky doporučení prozatím srovnává a pomalu se stabilizuje," řekl ČTK předseda představenstva Hypoteční banky Jiří Feix. Podle jeho interních odhadů nové podmínky znemožnily získání hypotečního úvěru přibližně desetině žadatelů.

"Bankovní rada diskutovala, zda je s ohledem na nedávný nárůst úrokových sazeb z hypotečních úvěrů k třem procentům žádoucí zmírnit doporučení pro horní hranici ukazatele DSTI (poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu) na 50 procent ze současných 45 procent. Rozhodla se však ponechat ji na současné úrovni s odkazem na analýzy a zátěžové testy domácností, které ukazují, že za vysoce rizikové lze pokládat již úvěry s DSTI nad 40 procent," řekl Rusnok.

Guvernér dále upozornil na to, že nadhodnocení cen bytů se podle výpočtů ČNB dále mírně zvýšilo a na konci loňska bylo okolo 15 procent proti zhruba deseti procentům o rok dříve. "Aktuální ceny nemovitostí nemusejí být z dlouhodobého hlediska udržitelné," uvedl Rusnok.

K omezením hypotečního trhu vedl ČNB právě rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. V případě zhoršení ekonomického vývoje by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si ČNB mohla tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. ČNB se nadále podle Rusnoka snaží prosadit novelu zákona, která by doporučení přeměnila v povinnost. Novelu ministerstvo financí poslalo na počátku dubna vládě.

V návrhu novely je také snadnější přístup k hypotékám pro mladé do 36 let. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy.

Podle údajů společnosti Deloitte ceny bytů v Praze a krajských městech ke konci loňského roku meziročně vzrostly v průměru o 6,5 procenta na 57.200 korun za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha (77.400 Kč za metr čtvereční), nejlevnější Ústí nad Labem (16.300 Kč).