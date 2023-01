ČNB měla loni podle předběžných údajů ztrátu 411,8 mld. Kč

Praha - Česká národní banka (ČNB) loni vykázala ztrátu 411,8 miliardy korun. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů o bilanci ČNB. Hospodářský výsledek je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2022. V roce 2021 měla ČNB ztrátu 37,7 miliardy korun. Letošní předběžný výsledek znamená největší ztrátu v historii ČNB, překonala 249,3 miliardy Kč z roku 2017.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje na to, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou a finanční stabilitu. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera stojí za loňskou ztrátou kombinace silné koruny, propadu akciových portfolií a vyšších úrokových sazeb.

"Současná situace vyšších úrokových sazeb v tuzemské ekonomice je z pohledu hospodaření centrální banky více nepříznivá - úrokové platby za stahování likvidity jsou vyšší než úrokové platby získané z investovaných rezerv, jelikož tuzemské úrokové sazby jsou vyšší než u měn, kde jsou rezervy investovány. K tomu se loni přidal i negativní výsledek z vývoje akciových portfolií, což je však tržní výkyv, který muže naopak v příštích letech výnosy z rezerv zvyšovat," uvedl Seidler.

Samotnou ztrátu nepovažuje Seidler za problém pro fungování ČNB. "Centrální banka může dlouhodobě operovat i se ztrátou, kterou bude postupně umořovat ze svých budoucích zisků. Z dlouhodobého pohledu bude centrální banka vesměs vždy zisková, jelikož objem peněz, ze kterého získává úrokové platby je vždy vyšší, než objem peněz, ze kterého úroky platí. Rozdílem je hotovost v oběhu," řekl.

Problém z vysoké ztráty by podle něj mohl vzniknout v okamžiku, kdy by trh začal zpochybňovat schopnosti centrální banky provádět svou měnovou politiku. To ale není případ ČNB, zdůraznil Seidler.

Účetní závěrku ČNB zatím neposoudil externí auditor. Konečný hospodářský výsledek centrální banky za loňský rok bude známý až ve zprávě o hospodaření, kterou ČNB publikuje na jaře.

ČNB určuje měnovou politiku, pečuje o finanční stabilitu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává i dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz a devizový dohled.

Hospodářské výsledky ČNB v posledních letech:

Rok Zisk/ztráta (v miliardách Kč) 2022 -411,8* 2021 - 37,7 2020 91,7 2019 57,9 2018 1,79 2017 - 249,3 2016 46,5 2015 - 0,549 2014 56,6 2013 73,1 2012 2,9 2011 35,4 2010 - 9,7 2009 18,5 2008 29,1

*výsledek je předběžný

Zdroj: ČNB