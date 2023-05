ČNB: Dluhy českých domácností u bank stouply na 2,19 bilionu korun

Praha - Dluhy českých domácností u bank v dubnu meziměsíčně stouply o 31 miliard korun na 2,19 bilionu korun. Zadlužení firem vzrostlo o 21 miliard na 1,29 bilionu korun. Také meziročně byly dluhy domácností i firem vyšší, u domácností to bylo zhruba o 126 miliard korun a u firem o 55 miliard korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes na webu zveřejnila Česká národní banka (ČNB).

Dluhy českých domácností u bank rostou od února 2016. Výjimkou byl loňský duben, kdy se meziměsíčně snížily zhruba o 20 miliard na 2,067 bilionu korun. Podle ČNB ale tehdejší statistiku ovlivnilo odebrání bankovní licence Sberbank CZ. Letošní dubnovou statistiku naopak ovlivnil odkup portfolia úvěrů Sberbank CZ.

"Data úvěrové statistiky obchodních bank byla ke konci dubna 2023 ovlivněna realizací odkupu portfolia úvěrů Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (subjekt po odejmutí bankovní licence) ze strany jednoho vykazujícího subjektu," uvedla ČNB. Insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová ČTK již dříve řekla, že poslední dubnový víkend přešli úvěroví klienti Sberbank CZ do České spořitelny.

Podle finančního analytika společnosti Provident Financial Petra Javůrka se na výši zadlužení domácností projevuje oživení hypotečního trhu. "Takový nárůst úvěrů na bydlení, konkrétně o 1,5 procenta, nebyl k vidění několik let a překonal i hodnoty z covidového období. Zároveň zůstal zachován silný růst v objemu spotřebitelských úvěrů, které se zvýšily o 1,7 procenta. Přičítáme to neustávajícímu tlaku na reálné mzdy způsobeném vyššími životními náklady, jež vedou domácnosti k hledání externího financování svých potřeb," sdělil Javůrek ČTK.

Nad bilion korun se zadlužení českých domácností poprvé dostalo v červnu 2010. Úroveň 1,5 bilionu přesáhlo v září 2017 a v říjnu 2021 se dostalo nad dva biliony korun. Téměř čtyři pětiny objemu dluhů domácností u bank představují úvěry na bydlení. V dubnu se podle ČNB meziměsíčně zvýšily o 1,5 procenta na 1,708 bilionu korun.

Zadlužení firem dlouhodobě kolísá. Podle původní doby splatnosti mají mezi úvěry poskytnutými nefinančním podnikům nejvýznamnější podíl dlouhodobé úvěry. V dubnu jejich objem dosáhl hodnoty 699 miliardy Kč, což je 55 procent celkového objemu úvěrů poskytnutých tomuto sektoru, uvedla banka.

Centrální banka zveřejňuje statistiku každý měsíc. V dubnu byla bankovní statistika v ČR sestavena ze zdrojových dat 44 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank (bez ČNB).