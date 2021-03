ČNB bude moci zřejmě ze zákona určovat pravidla pro hypotéky

Praha - Česká národní banka by mohla mít zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Dosud může dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Změnu umožňuje novela zákona o ČNB, kterou schválila Sněmovna. Musí ji ještě přijmout Senát. Část opozice změnu kritizovala a vyjadřovala obavy, že to pro klienty bank zhorší dostupnost hypoték. Změna by měla omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností. Novela má také rozšířit možnosti obchodů centrální banky na finančních trzích.

Fotogalerie

Poslanci zmírnili původní vládní návrh tak, že v případě manželů nebo registrovaných partnerů bude pro dosažení výhodnějších podmínek stačit, aby jen jeden z nich byl mladší 36 let. Novelu podpořili poslanci ANO, ČSSD, SPD, KSČM a KDU-ČSL. Dnešek byl třetím pokusem o schválení novely. Debatu o zákonu prodlužovaly rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců především z řad Pirátů a ODS. Vysloužili si za to od místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa obvinění z obstrukcí.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok již dříve řekl, že novela vytvoří rámec pro preventivní působení centrální banky. Podle vlády by centrální banka mohla reagovat třeba na případnou realitní bublinu nebo přehřátí trhu s hypotékami, které by mohlo narušit finanční stabilitu. Dosavadní doporučení se podle něj mohou ukázat jako nedostatečná. Opoziční poslanci naopak vyjadřovali obavy, že opatření ztíží dostupnost hypoték.

ČNB bude moci vyhlásit podmínky, za jakých budou poskytovatelé úvěrů na bydlení dávat klientům hypotéky. Mezi parametry bude patřit celková výše spotřebitelských úvěrů žadatele o hypotéku zajištěných stejnou obytnou nemovitostí v poměru k hodnotě zajištění. Dalším ukazatelem bude poměr výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše jeho dluhů k jeho příjmům. Třetím ukazatelem bude celková výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům.

Vláda vložila do novely opatření, na základě kterého by mohli mladí klienti do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Zákon samotný však žádné konkrétní limity nestanovuje. Bude je moci nastavit ČNB. Podle ministerstva financí budou stanoveny tak, že například u ukazatele poměru půjčky vůči hodnotě nemovitosti (LTV) budou mít mladší lidé hodnotu o deset procentních bodů vyšší než ostatní. Na návrh rozpočtového výboru upřesnila Sněmovna novelu tak, aby pro dosažení výhodnějších podmínek stačilo, že méně než 36 let bude jen jednomu ze žadatelů, pokud půjde o manžele nebo registrované partnery.

Novela také trvale rozšiřuje možnosti obchodů centrální banky na finančních trzích. Do loňského roku mohla obchodovat pouze na peněžním trhu a jen s úzkým okruhem subjektů. Širší možnosti obchodů i rozšíření okruhu subjektů loni na jaře vláda předložila poslancům samostatně jako předlohu v legislativní nouzi v souvislosti s nástupem pandemie koronaviru. Sněmovna ji ale tehdy upravila tak, že platí jen do konce letošního roku.

Poslanec ODS Jan Skopeček dnes řekl, že tato změna umožní centrální bance nakupovat soukromé dluhopisy a také kvantitativní uvolňování, tedy podle jeho slov tištění peněz. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) vyjádřil obavy z politizace centrální banky.

Guvernér Rusnok odmítá, že by ČNB chtěla nově nabyté pravomoci zneužívat. "Mohu veřejnost ujistit, že nově získaných pravomocí jak v oblasti operací na volném trhu, tak v oblasti regulace hypoték ČNB využije vždy pouze v zájmu plnění svého zákonného mandátu, tj. v zájmu zajištění cenové a finanční stability České republiky," uvedl v dnešní tiskové zprávě.