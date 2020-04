ČMZRB zvládá 100 žádostí o COVID I týdně, chce zrychlit

Praha - Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) stíhá vyhodnotit kolem 100 žádostí v programu COVID I týdně. ČTK to dnes sdělili zástupci banky. Tímto tempem by trvalo vyhodnocení žádostí, kterých je přes 3200, déle než půl roku. Banka proto nabírá nové zaměstnance. Žádosti, kde bude úvěr možný, by měly být podle banky schválené do konce dubna.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) s ČMZRB připravily před několika týdny program COVID na bezúročné půjčky pro podniky postižené opatřeními v souvislosti s šířením koronaviru. V první vlně programu banka přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun, v jeho pokračování eviduje 5900 žádostí v objemu 19 miliard korun. Příjem žádostí je ukončen, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se připravuje COVID III, který by měl mít v první fázi 20 miliard korun a bude se zvyšovat až na 40 miliard korun.

Ředitel banky Jiří Jirásek upozornil, že až 90 procent žádostí o půjčku COVID I je nekompletní nebo špatně podaných. "Žadatelé o úvěr COVID I očividně preferovali rychlost podání žádosti před kvalitou jejího vyplnění," uvedl. Řada žádostí je podle něj také irelevantních, protože je podali lidé, kteří mají na sebe uvalené exekuce nebo jde firmy v insolvenci.

Banka za letošní první tři měsíce poskytla malým a středním podnikatelům finanční podporu přes 3,7 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 14 procent. Na podporu ve formě záruky či zvýhodněného úvěru dosáhlo 1200 českých podniků. Čísla nezahrnují žádosti v programu COVID I. pro podniky postižené opatřeními v souvislosti s šířením koronaviru.