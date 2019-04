Praha - Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) se chystá dnes oznámit, jaké navýšení minimální mzdy pro příští rok bude po vládě požadovat. V lednu se nejnižší výdělek zvedl o 1150 korun na 13.350 korun. ČMKOS jako největší odborová centrála usilovala pro letošek o přidání o 1500 korun. Dá se očekávat, že ani pro rok 2020 částka nejspíš skromnější nebude. Odbory poukazují na to, že Česko má jednu z nejnižších minimálních mezd v EU a částka se pohybuje pod hranicí příjmové chudoby.

Minimální mzdu, kterou pobírá asi 150.000 lidí, zvyšuje vláda svým nařízením. V posledních letech to dělá každoročně vždy od ledna. Od roku 2014 do letoška se tak nejnižší výdělek zvedl o 4850 korun, tedy zhruba o 60 procent. Rostl tak výrazně rychleji než ostatní mzdy. Na rychlé navyšování si stěžují zaměstnavatelé, loni navrhovali přidání o 800 korun. Tripartita se na částce nedohodla. Premiér Andrej Babiš (ANO) před pár dny řekl, že takový růst mezd jako v minulých letech kvůli zpomalování ekonomiky neočekává.

Český statistický úřad před týdnem po měsíci snížil meziroční loňský růst hrubého domácího produktu (HDP) ze tří procent na 2,9 procenta. Ministerstvo financí pro letošek původně českému hospodářství předpovídalo růst o 2,9 procenta, koncem ledna odhad upravilo na 2,5 procenta. Nezaměstnanost by měla být dál velmi nízká, a to průměrně 2,2 procenta. Inflace by měla dosahovat 2,1 procenta. Mzdy by se mohly zvednout podle predikcí nominálně téměř o osm procent.

S minimální mzdou se vždy zvyšuje také zaručená mzda. Představuje nejnižší odměnu, na kterou má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok. Letos se pohybuje mezi 13.350 a 26.700 korun.