CME po oznámení převzetí skupinou PPF ztratila v Praze 5,4 pct

Praha - Akcie mediální společnosti CME dnes na pražské burze ztratily 5,40 procenta a obchodování zakončily na 101,60 koruny. Zmírnily tak dopolední pokles, kdy přechodně odepisovaly téměř sedm procent. Důvodem skokového propadu je podle analytiků dorovnání ceny, za kterou se akcie obchodují na americké burze Nasdaq. Tam v pondělí akcie klesaly v reakci na nedělní oznámení prodeje CME investiční skupině PPF. V Praze se v pondělí kvůli svátku neobchodovalo. Dnes pražská burza stagnovala. Index PX stoupl, ale jen o 0,06 pct. na 1062,18 bodu. Česká měna dnes posílila k dolaru o sedm haléřů, obchoduje se za 22,98 Kč/USD. Vůči euru se koruna pohnula je mírně, posílila o haléř na 25,54 Kč/EUR.

PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera bude nakupovat akcie CME od akcionářů za cenu 4,58 USD (105,66 Kč) na akcii. Páteční uzavírací cena se ale nacházela nad touto cenou.

"Důvodem je ohlášený prodej skupině PPF. Vzhledem k pondělnímu státnímu svátku akcie dnes na pražské burze dohánějí pokles, který nastal při pondělní obchodní seanci v USA. Nabízená cena je mírně nižší než páteční uzavírací cena. Nicméně aktuální cenový pokles vnímáme jako přílišný," řekl ČTK analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Při podobných transakcích bývají takové cenové výkyvy obvyklé. Nicméně očekává, že se cena ustálí mírně pod 4,58 USD, kterou PPF nabídla za vykoupení akcií.

Akviziční cena 4,58 dolaru, která bude vyplacena držitelům kmenových akcií, je pod očekáváním, míní analytik Fio Banky David Brzek. Domnívá se, že cena se v příštích měsících bude držet u hranice 100 Kč a postupně se bude přibližovat akviziční ceně tak, jak se budou naplňovat podmínky převzetí a bude se blížit definitivní termín transakce.

Propad ceny akcií CME je podle analytika České spořitelny Jana Šafránka dán hromadným vybíráním zisků investorů, kteří nechtějí čekat na navrženou výplatu hotovosti 4,58 USD za akcii. Tato částka představuje "strop", nad který by se cena akcie neměla dostat, jelikož v případě schválení transakce akcionáři za své akcie více nedostanou. Očekává že by se cena akcie měla stabilizovat a více se blížit ke 4,58 dolaru za akcii.

Analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal připomněl, že akcie CME v USA za poslední tři roky výrazně posílily. Největší podíl na tom mělo výrazné zlepšování hospodaření a pokles zadlužení. Letos v březnu firma vydala překvapivou zprávu, že zvažuje různé strategické změny, včetně prodeje všech aktiv firmy. Protože trh začal doufat v bohatého majitele, kurz dále posiloval. K tomu se přidaly spekulace, že jím má být skupina PPF. Trh také doufal, že skupina bude kupovat férově a nepoškodí minoritní akcionáře, podotkl Dohnal.

CME vlastní v České republice televizi Nova a další stanice. Působí také v Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku. PPF podle dohody za CME zaplatí 2,1 miliardy dolarů (zhruba 48 miliard Kč). Podmínkou dokončení transakce je získání souhlasu akcionářů společnosti CME, Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde CME působí.

Koruna dnes posílila k dolaru, pražská burza stagnovala

Česká měna dnes posílila k dolaru ve srovnání s pátečním závěrem o sedm haléřů. Kolem 17:00 se podle Patria Online obchoduje se za 22,98 Kč/USD. Vůči euru se koruna pohnula je mírně, posílila o haléř na 25,54 Kč/EUR.

Vůči euru je koruna aktuálně silnější než stodenní průměr. "To si vysvětluji tím, že ačkoli ČNB už asi nebude zvyšovat úrokové sazby a trhy s tím počítají, stále je bude mít dost vysoké a to zejména ve světle nižších dolarových sazeb. Tento týden si tak může držet silné hodnoty," uvedl hlavní ekonom Next Finance Vladimír Pikora.

Pražská burza dnes stagnovala. Index PX sice stoupl, ale pouze o 0,06 procenta na 1062,18 bodu. Většina hlavních emisí burzy ztrácela, resp. stagnovala. Akcie mediální skupiny CME po oznámení převzetí skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zlevnily o více než pět procent. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Oslabení zasáhlo dnes na pražské burze také třeba cenné papíry operátora O2, který patří do skupiny PPF. Akcie O2 odepsaly 0,47 procenta na 214 Kč.

Tomu, aby oslabení a stagnace většiny hlavních emisí stáhlo do červených čísel celou burzu, zabránil růst nejobchodovanějších emisí - akcií bankovní skupiny Erste, energetické firmy ČEZ a Komerční banky. Akcie Erste zdražily o 0,63 procenta na 829,20 koruny, akcie ČEZ o 0,10 procenta na 521 korun a akcie Komerční banky o 0,95 procenta na 797,50 koruny.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,55 25,54 Kč/USD 23,05 22,98

Zdroj: Patria Online