Člověk v tísni ocení tádžického právníka Jorova - video

Ocenění Člověka v tísni Homo Homini letos dostane tádžický právník Buzurgmehr Jorov, který ve své zemi zastupoval politicky pronásledované a byl odsouzen na 28 let vězení. Prestižní cenu za něj v březnu na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět převezme jeho bratr, aktivista a právník Džamšed Jorov žijící v exilu v Polsku. Předání ceny s námi můžete živě sledovat od 19:00.

Jorov veřejně odsoudil tádžickou vládu a státní orgány za porušování lidských práv a informoval o mučení, kterého se dopouští. Cenu Homo Homini dostane za odhodlání hájit základní lidská práva a zajistit spravedlivé soudní řízení pro všechny občany Tádžikistánu. Ocenění organizace Člověk v tísni jeho bratrovi předá ukrajinský filmový režisér, bývalý politický vězeň a držitel Sacharovovy ceny 2018 Oleh Sencov.

"Statečný obhájce dlouhodobě usiloval o dodržování lidských práv v Tádžikistánu a nebál se zastupovat politicky pronásledované, které se jiní hájit neodvážili," uvedla mluvčí Centra pro lidská práva a demokracii Vesna Evans Evans. Když ho příslušník tajné tádžické služby požádal, aby byl méně aktivní v obhajobě zatčených členů opoziční Strany islámské obrody, odpověděl mu podle ní Jorov slovy: "My právníci neneseme odpovědnost za činy svých klientů, my jen plníme svou povinnost. A protože je to naše povinnost, měla by být prováděna co nejlépe."

V roce 2015 se právník jako jeden z mála rozhodl obhajovat 13 členů opoziční Strany islámské obrody. Když vláda označila stranu za teroristickou organizaci, byl Jorov zadržen a obviněn z "vzbuzování národního, rasového, místního nebo náboženského nepřátelství a extremismu". Od té doby je za mřížemi.

Ocenění Homo Homini uděluje Člověk v tísni od 90. let osobnostem a skupinám, které se významně zasloužily o ochranu lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Loni cenu získala nikaragujská farmářka a aktivistka Franciska Ramírezová. Mezi laureáty z předchozích let pak patří například čínský literární kritik a disident Liou Siao-po, ázerbájdžánský právník Intigam Alijev nebo ruská organizace Výbor na obranu proti mučení.