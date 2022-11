Cleveland má osmou výhru v řadě a drží druhé místo v NBA

Los Angeles - Basketbalisté Clevelandu v NBA zvítězili na palubovce Los Angeles Lakers 114:100 a připsali si už osmou výhru za sebou. Jde o jejich nejdelší vítěznou šňůru od roku 2017, kdy vyhráli třináctkrát v řadě. S jedinou porážkou tak drží druhé místo v celé soutěži za Milwaukee, které jako jediné ještě nezaváhalo.

Při vítězné sérii před pěti lety hrál za Cleveland ještě LeBron James, dnešní soupeř Cavaliers. Ten nastřílel za Lakers 27 bodů a jeho zásluhou byli domácí v první půli lepší a vedli až o 12 bodů. Jenže Cleveland duel ve druhé půli otočil a James s týmem ze svého rodného města teprve podruhé ve své dvacetileté kariéře prohrál. Poprvé to bylo v roce 2011 v dresu Miami.

"LeBron toho pro toto město udělal opravdu hodně. Mladá generace miluje tento tým právě kvůli němu. A teď je na nás, abychom na tento odkaz navázali a dovedli tým zas do play off," připomněl Darius Garland, že bez Jamese v týmu chyběl Cleveland v play off od roku 1998.

Garland přispěl k výhře 24 body, Donovan Mitchell nasbíral 33 bodů a posunul se na čtvrtou příčku tabulky střelců.

Toronto zvítězilo 113:104 nad Chicagem. Velkou zásluhu na tom má Fred VanVleet, který se vrátil po třízápasové pauze zaviněné zraněním a hned si vylepšil sezonní maximum na 30 bodů a 11 asistencí. Za Bulls byl nejlepším střelcem s 20 body DeMar DeRozan.

Zápas zvratů se odehrál v Memphisu, kde domácí dlouho vedli nad Washingtonem až o 23 bodů, ale Wizards zabrali a v úvodu poslední čtvrtiny skóre otočili. Za stavu 89:88 pro Wizards ale zabrala hvězda domácích Ja Morant, který táhl šňůru 9:0 a zajistil Memphisu klid do koncovky a výhru 103:97. Morant dal 23 bodů, Desmond Bane 28 bodů.

Ani 34 bodů Paula George nestačilo Los Angeles Clippers na odvrácení porážky 102:110 s Utahem, který zápas rozhodl povedenou poslední čtvrtinou. Nejlepším střelcem Jazz byl s 23 body a šesti trefenými trojkami Jordan Clarkson.

Výsledky nedělních zápasů NBA:

LA Clippers - Utah 102:110, LA Lakers - Cleveland 100:114, Memphis - Washington 103:97, Toronto - Chicago 113:104.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 9 6 3 66,7 2. Toronto 10 6 4 60,0 3. New York 9 4 5 44,4 4. Brooklyn 10 4 6 40,0 Philadelphia 10 4 6 40,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 9 9 0 100 2. Cleveland 9 8 1 88,9 3. Chicago 11 5 6 45,5 4. Indiana 9 4 5 44,4 5. Detroit 10 2 8 20,0

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 9 6 3 66,7 2. Miami 10 4 6 40,0 Washington 10 4 6 40,0 4. Charlotte 10 3 7 30,0 5. Orlando 10 2 8 20,0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 10 7 3 70,0 2. Dallas 8 5 3 62,5 3. New Orleans 9 5 4 55,6 4. San Antonio 10 5 5 50,0 5. Houston 10 1 9 10,0

Severozápadní divize:

1. Utah 11 8 3 72,7 2. Denver 9 6 3 66,7 Portland 9 6 3 66,7 4. Minnesota 10 5 5 50,0 5. Oklahoma City 9 4 5 44,4

Pacifická divize:

1. Phoenix 9 7 2 77,8 2. LA Clippers 10 5 5 50,0 3. Sacramento 8 3 5 37,5 4. Golden State 10 3 7 30,0 5. LA Lakers 9 2 7 22,2