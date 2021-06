Členové vládní rady nesouhlasí s výroky Babiše a Hamáčka k zásahu v Teplicích

Praha - Občanští členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se distancovali od výroků premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), kteří podpořili policisty v souvislosti se zásahem v Teplicích. Svými výroky podle nich podkopávají důvěru v nestrannost vyšetřování. ČTK to dnes sdělila členka rady Alena Drbohlavová Gronzíková. Pod stanoviskem je podepsáno osm členů, mimo jiné místopředseda rady Zdeněk Guži. Signatáři zároveň požadují, aby se Babiš s Hamáčkem účastnili jednání rady ve středu 30. června a poskytli záruky, že vyšetřování bude nezávislé a jeho výsledky povedou k "uklidnění situace a k obnovení důvěry". Dnes se večer se pak podobně jako Babiš s Hamáčkem vyjádřil na twitteru rovněž policejní prezident Jan Švejdar.

V sanitce zemřel v sobotu Rom, proti kterému předtím zasahovala teplická policie. Soudní pitva souvislost se zákrokem vyloučila, příčinou úmrtí bylo patrně předávkování drogami, uvedla po incidentu policie. Přiměřenost zásahu zkoumá odbor vnitřní kontroly policie.

Babiš se dnes za policisty postavil. "Pokud někdo ničí auta, je agresivní, a jednoho policistu dokonce pokouše, tak nemůže čekat, že s ním budou zacházet v rukavičkách. Soudní pitva navíc jasně dokázala, že nezemřel kvůli zákroku policie. Je to smutné, ale normální slušný člověk se jen těžko dostane do podobné situace. Děkuji teplickým policistům za jejich práci, neměli to jednoduché," napsal premiér na facebooku. Plnou podporu policii vyjádřil i Hamáček. Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí podle něj počítat s tím, že policie zasáhne.

Občanští členové rady považují jejich sdělení za "velmi nešťastné". "Není naším cílem sledovat motivy pana Andreje Babiše či Jana Hamáčka. Není však přípustné, aby ztráta lidského života byla doprovázena nedůstojností minimálně v postupy, kdy bez ohledu na výsledek vyšetřování tito členové rady nepřikládali žádnou vážnost požadavků ostatních členů a veřejnosti směřujících k důkladnému a věrohodnému prošetření příčin úmrtí," uvedli členové rady ve stanovisku. Je pod ním podepsáno osm členů rady - Zdeněk Guži, Jan Husák, Alena Drbohlavová Gronzíková, Alica Sigmund Heráková, Tomáš Ščuka, Josef Stojka, Štefan Oláh a Vladimír Čermák.

Také Švejdar se za policisty postavil. S okolnostmi zákroku se podle svých slov pečlivě seznámil. "Vyjadřuji plnou podporu zakročujících policistům. Vím, že jste jednali správně, a stojím za vámi!," napsal na twitteru. Zároveň uvedl, že je mu líto smrti mladého člověka. "Vyjadřuji tímto soustrast pozůstalým," napsal Švejdar.

Místopředsedkyně rady a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková dnes vyzvala k prioritnímu a objektivnímu prošetření okolností sobotního úmrtí romského muže v Teplicích. Řekla, že veřejnost potřebuje mít k dispozici co nejdříve objektivní a podložené informace o příčinách, průběhu a důsledcích nešťastné události, která znepokojuje nejen romskou menšinu.

K důslednému vyšetření vyzvala i česká pobočka organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI), která zákrok policie označila za hrubý a nezákonný. Policejním zásahem se hodlá zabývat i zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. K bezodkladnému, důkladnému a nezávislému vyšetření smrti Roma v Teplicích po policejním zákroku dnes vyzvala Rada Evropy.