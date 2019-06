Členové ODS v Šestajovicích zrušili svou buňku a míří ke Klausovi

Šestajovice (u Prahy) - Občanští demokraté v Šestajovicích u Prahy rozpustili svou stranickou buňku, důvodem je nesouhlas s vyloučením poslance Václava Klause mladšího z ODS. Členové místního sdružení chtějí pokračovat v novém politickém subjektu Trikolora hnutí občanů, který Klaus mladší zakládá. Uvedli to dnes v tiskové zprávě. Předseda středočeské ODS Jan Skopeček ČTK řekl, že ho mrzí odchod jakéhokoliv člena ODS. O tom, že by stejný krok zvažovala další sdružení, neví. Věří, že v případě Šestajovic půjde o výjimku. Podle místopředsedy ODS Martina Kupky jde o šest členů sdružení, rozhodnutí ho nepřekvapilo.

Na zrušení šestajovického sdružení se v pondělí usnesl místní sněm. Jeho členové tak formálně ukončili působení v ODS a pokračovat budou jako celek ve vznikající straně Václava Klause mladšího. Podle tiskové zprávy je k tomu přivedla dlouhodobá nespokojenost s tím, že se ODS pod vedením předsedy Petra Fialy posouvá do politického středu. Tuto nespokojenost v uplynulých letech tlumila naděje, že se ve straně zformuje konzervativní křídlo, k tomu se místní sdružení snažilo přispět politickou, přednáškovou i publikační činností.

"Vyloučení Václava Klause mladšího tuto naději pohřbilo a následná reakce předsedy strany na přijaté protestní usnesení utvrdila členy v názoru, že dnešní ODS už je jinou stranou než tou, do které vstupovali a kterou dlouhých 28 let volili," uvedli straníci. "Tisková zpráva je rovněž reakcí na medializované výroky vedení ODS v tom smyslu, že vyloučení Václava Klause mladšího členy ani příznivce ODS nezajímá a že se neprojeví sebemenším odlivem hlasů," dodali.

Skopeček řekl, že ho mrzí odchod jakéhokoliv člena. "Na druhou stranu nevidím zatím žádný masový odliv ze středočeské ODS, co se týče uvažované strany Václava Klause mladšího," uvedl. Stranu podle něj opouštějí jen jednotlivci, zároveň se hlásí noví zájemci o členství. "Nemám zprávy o tom, že by nějaké celé místní sdružení takto odešlo. Ale jestli se nemýlím, tak v Šestajovicích byli jen čtyři lidé, to je velmi malé místní sdružení," dodal.

Místopředsedu strany Martina Kupku nepřekvapilo, že šest členů místního sdružení ODS opustilo. Osobně je zná. "Jejich proruské názory, ale i jejich vlastní volební výsledky v obci nebyly pro ODS dobrou vizitkou," uvedl.

Klause vyloučilo z ODS vedení strany v polovině března. Podle Fialy o tom jednomyslně rozhodla výkonná rada, která mu vytkla mimo jiné dlouhodobé nerespektování hodnot, principů a programu ODS, veřejné útoky na členy sněmovní frakce a další straníky, podporu kandidáta SPD Ladislava Jakla v loňských senátních volbách a výroky, které nejsou v souladu s programem strany.

Sněmovna poté v polovině dubna Klause odvolala z postu předsedy školského výboru. Po Klausově odvolání opustila poslanecký klub ODS a později i stranu Majerová Zahradníková. Odůvodnila to tím, že jí dlouhodobé směřování stranické politiky nebylo příjemné.