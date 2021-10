Členové AntiCovid týmu jsou jednoznačně proti zavírání škol

Praha - Členové takzvaného AntiCovid týmu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou jednoznačně proti plošnému zavírání škol kvůli koronaviru. Souhlasí tak s doporučením evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO), podle které by školy v Evropě měly v zimě zůstat otevřené, ale měla by se v nich dodržovat protikoronavirová opatření. Politici to dnes uvedli na dotaz ČTK.

Koalice Spolu, do které patří tři zmíněné strany, aktuálně sestavuje vládu s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN). Je tedy možné, že v zimě už budou mít dosud opoziční strany zodpovědnost za stanovení protikoronavirových opatření.

"Zcela jednoznačně, stejný názor jsme jako AntiCovid tým nakonec opakovaně říkali už v příběhu minulého školního roku," uvedl šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Pro nový kabinet je podle něj prioritou zajistit standardní prezenční chod škol se zajištěním preventivních opatření, jako je například testování ve školách v regionech s vysokou incidencí. "Žádné plošné zavíráni škol nová vláda nepřipustí, skutečně by to opět působilo více škody než užitku," dodal Výborný.

Aktuálně je v plánu testování neočkovaných žáků v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná, a to 1. a 8. listopadu. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se to dotkne asi 165.000 žáků. Pokud se neočkovaní žáci odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce, budou muset při výuce nosit roušku. Od listopadu také budou muset neočkovaní učitelé nosit při výuce respirátory.

"Neznám detaily těch doporučených protikoronavirových opatření, ale rozhodně jsem proti zavírání škol a omezování výuky. Byl jsem proti tomu i v první polovině roku a argumenty AntiCovid týmu jsem opakovaně vysvětloval. Takže stručně - souhlasím s tímto doporučením," uvedl Vlastimil Válek (TOP 09), jehož jméno se skloňuje v souvislosti s převzetím ministerstva zdravotnictví.

Zavření škol evropská pobočka WHO označila za krajní možnost. "Loni rozsáhlé zavírání škol přerušilo výuku milionů dětí a dospívajících a způsobilo více škody než užitku, a to zejména s ohledem na duševní a sociální pohodu dětí. Nemůžeme opakovat stejné chyby," poznamenal šéf evropské sekce WHO Hans Kluge.

"Říkáme to dlouho. Školy se zavírat nesmějí," napsal ČTK místopředseda ODS Martin Kupka.

Od vypuknutí epidemie covidu-19 loni v březnu fungovaly české školy v uplynulých měsících distančně několik desítek až stovek dní. Povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřských škol přešlo podle ministerstva školství plošně na dálku na 28 dní, první stupeň základních škol na 94 dní a druhý stupeň na 141 dní. Střední školy učily na dálku 155 dní, střední odborné školy včetně praktické výuky 133 dní a vysoké školy 135 dní. Nikdy se pro prezenční vzdělávání nezavřely jen vybrané školy, kam mohly chodit děti zdravotníků, policistů nebo hasičů.