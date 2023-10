CK zrušily zájezdy do Izraele, Češi jsou po útocích v pořádku

Praha - České cestovní kanceláře zrušily na několik týdnů zájezdy do Izraele, na který v sobotu ráno zaútočili palestinští radikálové. Klienti, kteří se nyní nechtějí okamžitě vrátit domů, v zájezdu pokračují, kdo se vrací, využije pravidelné letecké spoje, řekl dnes ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Žádný repatriační let se podle něj neplánuje. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake odpoledne ČTK sdělil, že počet Čechů v Izraeli, kteří se zaregistrovali do databáze ministerstva zahraničí DROZD pro případnou pomoc českým občanům v zahraničí, se od sobotního večera zvedl ze 167 na 198. Od sobotního rána, kdy na Izrael zaútočili teroristé z hnutí Hamás, se tak počet registrovaných zvýšil na zhruba čtyřnásobek. Kvůli současnému dění v Izraeli letecké společnosti po celém světě zrušily a průběžně ruší desítky letů do izraelských měst, což platí i pro spoje mezi Prahou a Tel Avivem.

Podle dosavadních informací českých diplomatů i cestovních kanceláří jsou čeští občané momentálně pobývající v Izraeli v pořádku a nejsou mezi oběťmi, zraněnými či unesenými. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) dnes také telefonicky hovořil se šéfem izraelské diplomacie Elim Kohenem. Řekl mu, že Česká republika je připravena podle svých možností pomoci Izraeli, který od sobotního rána čelí útoku palestinských radikálů. Židovský stát podpoří jak přímo, tak i na mezinárodní scéně. Lipavský na síti X uvedl, že je v myšlenkách s izraelským lidem, který má podle něj právo bránit se "hanebnému" útoku hnutí Hamás.

Po večerní vlně raketového ostřelování byla noc na dnešek na většině izraelského území klidná, uvedl dnes zástupce velvyslankyně ČR v Izraeli Cyril Bumbálek, který aktuálně pobývá v Tel Avivu. Dnešek je podle Bumbálka pro Izrael prvním pracovním dnem po svátcích. "S výjimkou zasažených oblastí se očekává postupný návrat života do normálu, zůstanou ale ještě zavřené školy a platí nadále mimořádný stav," sdělil. Uvedl také, že funguje veřejná doprava i letiště v Tel Avivu. "Pouze část leteckých společností zrušila lety, ranní let do Prahy operovaný leteckou společností Smartwings odletěl podle letového plánu," doplnil.

Letiště Václava Havla doporučilo cestujícím, aby sledovali webové stránky dopravců, u nichž si zakoupili letenky. Některé letecké spoje mezi Prahou a Tel Avivem totiž byly zrušeny či zpožděny. Společnost Smartwings, která provozuje pravidelnou linku mezi Prahou a Tel Avivem, dnes vypravila speciální let, kterým se z Izraele vrátí převážně její zaměstnanci a někteří čeští občané. Smartwings má v Tel Avivu jednu ze svých základen kvůli pronájmu svých letadel s posádkami izraelským dopravcům.

Z Prahy v sobotu neodletěl spoj, který měl do Tel Avivu odstartovat čtvrt hodiny před půlnocí. Pravidelná linka byla z důvodu aktuální situace v Izraeli odložena. "Situaci monitorujeme, vyhodnocujeme a pokud nedojde ke zhoršení situace, tak plánujeme linku operovat v pondělí ve 04:00," uvedla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Za stejného předpokladu plánuje dopravce dnešní noční linku z Prahy do Tel Avivu ve 23:45 provozovat podle letového řádu. Zrušen byl už ráno dnešní odlet v 10:40, linka s příletem ve 21:00 a odlet ve 22:15, uvedla mluvčí letiště Kára Divíšková.

Jednotky Hamásu začaly v sobotu ostřelovat izraelská města a vnikly na izraelské území. Izraelská vláda oznámila, že země je ve válce, a reagovala rozsáhlými nálety na Pásmo Gazy, které Hamás ovládá. Konflikt si už vyžádal stovky obětí a zraněných na obou stranách.

"Velká část obětí jsou podle izraelského ministra zahraničních věcí Eliho Kohena, který v sobotu večer hovořil se zahraničními diplomaty, civilisté. Chladnokrevně byly zavražděny celé rodiny včetně žen a dětí. Potvrdily se také zprávy o únosech izraelských civilistů a vojáků do Pásma Gazy, jde pravděpodobně o desítky osob," uvedl dnes český diplomat Bumbálek.

Čeští vládní i opoziční politici i prezident Petr Pavel útok na Izrael už v sobotu důrazně odsoudili.