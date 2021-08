CK zařazují Tunisko zpět do nabídky, lety zahájí od začátku září

Praha - Tuzemské cestovní kanceláře zařazují Tunisko zpět do nabídky, lety zahájí na začátku září. Destinace je podle nich u Čechů velmi oblíbená, některé od oznámení o jejím vyřazení ze zemí s extrémním rizikem nákazy zaznamenaly okamžitý nárůst poptávky. Na dotaz ČTK to dnes uvedli zástupci vybraných cestovních kanceláří (CK) a agentur.

Tunisko na seznamu zemí s extrémním rizikem nákazy nebude od pondělí 23. srpna, oznámil v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Resort zdravotnictví zařadil Tunisko mezi extrémně rizikové země od 5. července. V té době cesty do takových států zakazoval, momentálně je důrazně nedoporučuje.

CK Blue Style má podle své mluvčí Ilony Topolové k dispozici lety do Tuniska od 4. září do konce října. Severoafrickou destinaci zařadila zpět do nabídky hned dnes. Klienti podle Topolové po oznámení o vyřazení země ze seznamu s extrémním rizikem nákazy projevili ihned zájem o pobyty na ostrově Džerba i na tuniské pevnině. "Co se týká Tuniska, je CK Blue Style lídrem na trhu. Náhlé rozhodnutí tuto destinaci uzavřít změnilo dovolenkové plány mnoha našich klientů. Aktuálně klienty s plánovaným odletem na září a říjen informujeme o možnosti Tunisko do svých plánů opět zařadit," uvedla Topolová.

Lety do Tuniska od začátku září vypraví také CK Exim Tours, uvedl její mluvčí Petr Kostka. Doplnil, že země je u zákazníků velice oblíbená.

Informaci o přeřazení Tuniska na tzv. mapě cestovatele ze států s extrémním rizikem vítá také cestovní agentura Invia. Tunisko je podle mluvčí Andrey Řezníčkové obzvlášť oblíbené na podzim, kdy patří mezi nejvíce poptávané destinace. Češi tam podle ní létají až do listopadu. "Loni dokonce trhalo rekordy a bylo naším jasným favoritem. Rozhodně očekáváme opět velký nárůst zájmu o tuto zemi. Tím spíš, že je už naočkovaných mnoho lidí a nemusejí ani podstoupit pětidenní samoizolaci po návratu do České republiky," řekla.

Český statistický úřad má poslední údaje o delším pobytu Čechů v Tunisku z roku 2014, kdy tam odjelo 77.000 tuzemských cestovatelů. Tehdejší tuniský ministr cestovního ruchu a řemeslné výroby Mohamed Ali Toumi ČTK loni řekl, že Češi z Evropanů tvoří velmi podstatnou klientelu. V roce 2019 jich do země podle něj přicestovalo 109.000.