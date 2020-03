CK vyzývají klienty k využívání poukazů, přidávají k nim bonusy

Praha - Tuzemské cestovní kanceláře nabízejí klientům jako kompenzaci za zrušené zájezdy mimo jiné poukazy na jinou dovolenou. Často k uhrazené sumě přidávají i finanční bonus. Poukazy místo hotových peněz jako řešení současné situace navrhlo minulý týden ministerstvo pro místní rozvoj. Kvůli koronaviru a vládním opatřením se CK potýkají s obrovskými ztrátami. Situaci jim navíc zkomplikoval nedělní výrok šéfa Ústředního krizového štábu Romana Prymuly, že cestování by mohlo být omezeno ještě rok či dva. Vyplývá to z vyjádření cestovních kanceláří pro ČTK.

Čedok rozdělil zájezdy do tří skupin podle data odjezdu. V závislosti na dané skupině nabízí klientům několik možností kompenzace. Lidé, kteří měli odcestovat do 12. dubna mohou bezplatně změnit zájezd nebo si vybrat poukázku v hodnotě uhrazené zálohy s bonusem deset procent. "Mile nás překvapila vlna solidarity mnoha klientů, kteří požádali i o další variantu, a to ponechání svých peněz u Čedoku s tím, že je po zklidnění situace využijí pro nákup nového zájezdu. Tito zákazníci mají čas až do konce roku 2022," řekla mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Klienti CK Alexandria mají nově možnost rozhodnout se, jak se zájezdem naloží, 30 dní před odjezdem. Pokud zájezd odloží na příští rok, CK jim dá 125 procent hodnoty zaplacené částky, uvedl marketingový ředitel CK Petr Šatný.

CK Blue Style připravila balíček TravelSafe+, který umožňuje opakovaně změnit zájezd až 21 dní před cestou. "V případě, že nebude možné vycestovat i nadále, umožníme klientům využití všech uhrazených prostředků na novou dovolenou formou voucheru, který budou mít možnost čerpat až do konce října 2021. Nad rámec toho poskytneme všem klientům benefit deset procent navíc a další výhody," dodala mluvčí CK Jana Ondrejechová.

Využití poukazů doporučuje klientům také mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. "Vouchery jsou pojištěné proti úpadku CK, klient tedy o své peníze rozhodně nepřijde. Navíc, pokud dostane voucher, nepřijde ani o peníze, které zaplatil za pojištění, u storna by tomu tak nebylo," řekla.

CK Zanzo nabízí klientům bezplatné storno nebo změnu termínu zájezd. Týká se to cest s odjezdem od března do května. Podle ředitele CK Stanislava Bartošky polovina klientů žádala o vrácení peněz, polovina zájezd odložila. Na léto podle něj lidé cesty neruší. "Doufám, že se hranice otevřou v červnu," uvedl.

CK od pondělí zaznamenávají vyšší počet klientských dotazů kvůli prohlášení náměstka ministra zdravotnictví Prymuly. Čedok denně eviduje podle Němečkové víc než tisíc hovorů a několik tisíc e-mailů. "Toto prohlášení vzbudilo pozornost i u zahraničních partnerů, kteří začínají zpochybňovat budoucí spolupráci s českými firmami, začínají pochybovat o realizaci obchodů a dodržování smluv ze strany ČR, a to napříč všemi obory," uvedla.