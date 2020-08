CK ruší zářijové zájezdy do exotických zemí s omezeními

Praha - Velké tuzemské cestovní kanceláře (CK) ruší zářijové zájezdy do exotických destinací, které zatím Česká republika nezařadila na seznam bezpečných zemí. Není do nich tak možné cestovat bez omezení. Rušení cest se týká především Egypta a Turecka zhruba do poloviny září. CK klientům nabízejí možnost změny destinace, termínu či vystavení poukazu na uhrazenou částku. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK.

V případě, že klient nebude chtít žádnou z alternativ využít, CK je povinna mu vrátit peníze. Zákon na zmírnění dopadů pandemie na cestovní ruch, tzv. lex voucher se totiž týká zrušených cest s plánovaným odjezdem do 31. srpna. Na rušení zájezdů do Egypta v pátek v pořadu Hlavní zprávy upozornila CNN Prima News.

CK Alexandria podle svého marketingového ředitele Petra Šatného zatím zrušila zájezdy do Egypta a Turecka s odletem do 10. září. V případě, že zmíněné země nadále nebudou mezi bezpečnými, bude postupně rušit i vzdálenější termíny odletů. Klienti si podle Šatného mohou vybrat změnu destinace, termínu, případně si nechat vystavit poukaz s uplatněním v příštím roce, kdy dostanou 125 procent hodnoty zaplacené částky. Samozřejmě mohou požadovat i vrácení peněz, uvedl Šatný.

Zájezdy hlavně do Egypta a Turecka zrušila také CK Fischer. "Postupujeme po jednotlivých týdnech, teď máme zrušené zájezdy přibližně do poloviny září. Rušení se dotklo nižších stovek klientů," řekl mluvčí CK Jan Bezděk. Klienti si podle něj mohou vybrat jiný zájezd, dárkový poukaz na částku, kterou zaplatili zvýšenou o pět procent, nebo dostanou peníze zpět v hotovosti.

Cesty především do Egypta, Turecka, Senegalu a na africké ostrovy s odlety do 13. září zrušila dále CK Exim Tours, řekl ČTK její obchodní ředitel a mluvčí Petra Kostka. Pro klienty platí stejné podmínky jako v případě CK Fischer.

CK Blue Style podle své mluvčí Jany Ondrejechové zájezdy do Egypta a Turecka na tuto sezonu nenabízí.

Egypt a Turecko patří k nejvyhledávanějším exotickým destinacím českých turistů. Delší pobyt loni v Turecku podle Českého statistického úřadu strávilo 324.000 Čechů, do Egypta jich zavítalo 234.000.

Na mapě cestovatele ČR je mezi zeměmi s nízkým rizikem nákazy označena většina evropských států, vyjma Rumunska. Mezi bezpečné země mimo Evropu česká vláda od 1. července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Seznam od 3. srpna rozšířila o Tunisko.