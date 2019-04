Praha - O velikonoční zájezdy vzrůstá mezi Čechy zájem. Nejoblíbenější destinací prodlouženého víkendu, který bude za zhruba dva týdny, je Egypt. Vyplývá to z ankety ČTK mezi cestovními kancelářemi. Zájmu o zájezdy pomohlo uzákonění Velkého pátku mezi státní svátky, v ČR je tak čtyřdenní volno. Například podle Slevomatu vzrostl zájem proti době, kdy v pátek volno nebylo, o 20 procent.

"Češi létají o Velikonocích nejvíce do Egypta, potom jsou to termální lázně v Maďarsku. Co se týče naší republiky, je to jižní Morava, jih Čech a Krkonoše. Následují Spojené arabské emiráty a Francie, hlavně s návštěvou Paříže," sdělila ČTK mluvčí agentury Invia Andrea Řezníčková. O Velikonocích Češi jezdí podle ní také ještě lyžovat, šestou příčku proto obsadila Itálie. Následují Kanárské ostrovy, Rakousko, Slovensko a Kapverdy.

Podle cestovní kanceláře Fischer je zájem proti době před čtyřmi nebo pěti lety vyšší o desítky procent. "Souvisí to jednak s tím, že je volno i na Velký pátek, ale i s tím faktem, že zájem o cestování obecně rok od roku stoupá. Ekonomice se daří, lidem rostou platy, což se v cestovním ruchu projevuje vždy pozitivně," řekl mluvčí kanceláře Jan Bezděk.

Podle obchodního ředitele Exim Tours Petra Kostky je většina velikonočních zájezdů již vyprodaná. Mezi oblíbené destinace zařadil Egypt a Kapverdské ostrovy. "Oproti minulému roku se vrací například Barcelona a další evropské metropole, jako Istanbul a Moskva," dodal.

Cestovní kancelář Alexandria doplnila, že zájem o zájezdy je nejen na Velikonoce, ale také na prodloužené víkendy u svátků na prvního a osmého května. "Sehnat na tyto termíny v nejoblíbenějších destinacích dobrý hotel za rozumnou cenu, to bývá na poslední chvíli pořádný oříšek," uvedl marketingový ředitel Alexandrie Petr Šatný.

Slevomat uvádí, že kromě Velikonoc se zvyšuje zájem i o eurovíkendy obecně. Výjimkou je kvůli chystanému opouštění Evropské unie Velká Británie. "Zatímco Británie patřila v minulost mezi prodejní hity, tak od loňského roku je vidět, že poptávka je rozkolísaná, respektive spíše upadající. Meziročně až o 30 procent. Dokonce i cestovní kanceláře, které s námi spolupracují, si nám stěžují, že organizace zájezdů je komplikovanější," uvedla ředitelka firmy Marie Havlíčková.