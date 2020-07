CK kvůli koronaviru čelí meziročním ztrátám až 80 %

Praha - Tuzemské cestovní kanceláře a agentury čelí kvůli koronaviru a vládním opatřením meziročním ztrátám 70 až 80 procent. Cestování je stále omezené a zájezdy na letošní léto mohou prodejci nabízet jen do vybraných destinací. Zlepšení očekávají po otevření exotických zemí jako Egypt, Turecko, Tunisko nebo Spojené arabské emiráty. Doufají, že i letos tam budou moci Češi trávit podzim a zimu. Posouzení konečných propadů je tak podle cestovních kanceláří v tuto chvíli předčasné. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů.

Mezi neprodávanější destinace v současné době patří Řecko, Bulharsko a Chorvatsko. Počet klientů, kteří se s cestovními kancelářemi na dovolenou do těchto zemí vydávají, je ale podle prodejců nižší, než se plánovalo na začátku roku. "Momentálně nabízíme zájezdy do Řecka a Bulharska, o které je velký zájem a obratově se u obou destinací v meziročním srovnání pohybujeme na vyšších číslech. Nicméně vzhledem k tomu, že do ostatních zemí v této chvíli zájezdy neprobíhají a jednotlivé destinace přidáváme postupně dle podmínek, které v nich panují, zaznamenaly naše celkové tržby oproti minulému roku pokles," uvedla mluvčí CK Blue Style Jana Ondrejechová.

Exim Tours podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky bude v červenci a srpnu na 30 procentech obratu oproti loňsku. Cestovní agentura Invia je podle své mluvčí Andrey Řezníčkové aktuálně v meziročním srovnání na 20 procentech. "Na posouzení ztrát je nyní, po dvou týdnech, kdy se ve větší míře začalo cestovat do zahraničí, příliš brzy. Předběžně lze hovořit o ztrátách kolem 70 procent oproti loňskému roku. Konstantní vyjádření našich politiků, že Češi mají zůstat doma, bohužel i nadále ovlivňují pokles prodejů zájezdů," uvedla mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Konečné finanční výsledky podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného ovlivní termín otevření dalších zemí a zájem o ně. Stejně tak by podle něj mělo vliv případné opětovné omezení cestování do již zpřístupněných destinací. "Cestovní ruch si již poradil s ekonomickými krizemi, arabským jarem i výbuchem islandské sopky, ale krize cestovního ruchu, jakou způsobila pandemie koronaviru, tu ještě nebyla. Celý cestovní ruch je tak ve velmi složité situaci, která se nevyhnula nikomu," řekl. Cílem CK nyní ale podle něj nesmí být jen přežít, ale vstřícností a otevřeností si zajistit loajalitu klientů do dalších sezon.

CK zaplatily na letošní sezonu do začátku koronavirové krize podle Asociace cestovních kanceláří ČR zálohy na zájezdy klientů do zahraničí ve výši 2,96 miliardy korun. Další stovky milionů vyplatily na zálohách dopravcům. Kvůli uzavřeným hranicím se jim prakticky zastavil prodej nových zájezdů.

Češi mohou nyní cestovat do většiny evropských zemí bez omezení. Po návratu ze Švédska se musejí prokázat negativním testem na covid-19. Na seznamu rizikových zemí je už týden znovu také Srbsko a Černá Hora. Mezi bezpečné země mimo Evropu česká vláda od 1. července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu.