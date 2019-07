Cizinci podali odpor proti trestům za posprejování Karlova mostu

Praha - Neobjasněné očištění pilíře Karlova mostu od sprejerského nápisu v noci na neděli bylo neodborné. Na zdi zůstaly zbytky zateklé barvy, řekla dnes novinářům mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Do spár mohlo zatéct také ředidlo. Restaurátor proto dnes odebral vzorky kamene. Laboratoř má zjistit, jaký prostředek byl k očištění použit. U Karlova mostu se kvůli odstraněnému graffiti ráno sešli zástupci magistrátních památkářů, Národního památkového ústavu a TSK. Obhájce dvou německých turistů podal odpor proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, který jim za posprejování Karlova mostu v Praze uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody ve výši 40.000 korun.

Dva němečtí mladíci v polovině července nasprejovali na pilíř mostu nápis o rozměrech pět krát dva metry. Restaurátoři ho v sobotu začali odstraňovat, plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. V noci na neděli nápis neočekávaně zmizel.

"K očištění došlo nějakým proudem. Na zemi jsou stékance. Jestli byla použita chemikálie, nemusíme nyní poznat. Kdyby to byla chemikálie, byla by to jistě těkavá látka, která nemusí být cítit," řekl ČTK restaurátor Jan Mjartan, který měl odstranění graffiti na starost. V pátek podepsal s TSK na zakázku smlouvu.

Podle Liškové je smlouva na 40.000 korun stále platná. Po laboratorním rozboru bude muset restaurátor pilíř dočistit, případně kameny opravit, řekla. Výsledky z laboratoře by měly být k dispozici do několika dnů.

K neočekávanému očištění kamenů se nikdo nepřihlásil. Na místě nejsou městské kamery, podle Liškové mohly akci zachytit soukromé kamery, pokud v okolí jsou.

Pražská policie zatím kvůli odstranění graffiti z Karlova mostu neobdržela žádná trestní oznámení, událost však přesto řeší. "Touto věcí se zabýváme sami, z vlastní iniciativy. Zjišťujeme veškeré okolnosti," sdělila na dotaz ČTK mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová s tím, že v současné době jde o obecné prověřování věci, ne o podezření z konkrétního trestného činu. "Ve chvíli, kdy by vyvstaly nějaké informace, které by opravňovaly zahájení úkonů (trestního řízení), tak to samozřejmě uděláme," doplnila.

Vzhledem k velikosti graffiti museli metodu čištění schválit památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Restaurátorskému záměru předcházel rozbor použitých sprejů.

Cizinci podali odpor proti trestům

Obhájce dvou německých turistů podal odpor proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, který jim za posprejování Karlova mostu v Praze uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody ve výši 40.000 korun. Soudkyně tak na počátek září nařídila hlavní líčení. ČTK to dnes řekla mluvčí soudu Dana Šindelářová. Během líčení se podle ní bude řešit i otázka neobjasněného odstranění graffiti v noci na neděli.

"Došlo k poměrně zásadnímu obratu," uvedla Šindelářová. Cizinci si podle ní zvolili obhájce, který se ale neúčastnil červencového zasedání, na kterém soudkyně Pavla Hájková rozhodla o potrestání obou mužů. V den soudního zasedání zaslal plnou moc k jejich zastupování. Soud zasedání dokončil a rozhodl. Soudkyně uvedla, že je rozhodnutí pravomocné. Státní zástupce s ním souhlasil. Následně ale soud zaslal verdikt zvolenému obhájci, který v zákonné lhůtě podal proti oběma trestním příkazům opravný prostředek - odpor, uvedla mluvčí.

Líčení bude zahájeno 4. září. Podle Šindelářové se bude v rámci dokazování řešit i odstranění nápisu. "Soud zatím neobdržel žádné sdělení o tom, kdo, jakým způsobem graffiti odstranil a na čí náklady. Důležitou otázkou bude rovněž zjištění, zda odstraněním nedošlo ke způsobení nějaké další škody, která by měla souvislost s uvedenou trestní věc," dodala.

Nápisy na mostě nebyly podle Pasty Onera graffiti,jen vandalismus

Nápisy vandalů na Karlově mostě neměly podle výtvarníka Pasty Onera, který před více než dvěma desítkami let patřil k průkopníkům graffiti v tuzemsku, nic společného s touto subkulturou. "To, co tam nastříkali, i kdy a jak to provedli, nemá s graffiti scénou nic společného. Tohle je jen nápis vyvedený sprejem," řekl dnes ČTK Pasta Oner.

"S činem naprosto nesouhlasím a myslím, že dostali ještě mírný trest," řekl. Nevylučuje ani možnost, k níž se na dotaz ČTK přiklonili i někteří zástupci firem na odstraňování graffiti, že nápis mohl umýt někdo napojený na jeho autory. "Možná taťka zaintervenoval a poslal sem někoho, aby to vyčistili. Teď se zkoušejí odvolat a možná hrají na to, že už to tam není," spekuluje.

Podle něj se už dříve i na pražských památkách, a i od cizinců, objevilo graffiti, stopa po dvou německých turistech jím ale prý není. "To je, jako by tam bylo napsané: Sparta," řekl. "Přijeli, nalili se a udělali Karlův most, aniž by si uvědomovali do důsledků, co dělají," řekl letošní čtyřicátník, který počátkem 90. let měl kvůli vytváření graffiti na panelových domech konflikty s policií, dnes ale vitráž vytvořená podle jeho návrhu zdobí palác Lucerna a zakoupit lze mnoho produktů s jeho návrhy, maluje obrazy a dělá objekty.

To, že se o nastříkaných písmenech na památce mluví jako o graffiti, se mu nelíbí. "Chápu, že to někdo chce zkrátit, vidí, že je to nastříkané sprejem, tak tomu říká graffiti, ale tam je nějaký blábol, název nějaké lokální metalové skupiny, nevím," řekl. "Ti dva kluci, jak jsem je viděl na záběrech u soudu, nejsou graffiti writeři. Navíc žádný gramotný writer nepůjde malovat v 9:30 podle záznamů policie v takhle exponovaném místě, to je absurdní. Graffiti kolem sebe vytváří systém, to je většinou propracovaná, sofistikovaná akce. Graffiti writer má na ulici určitý druh chování, a tohle tomu vůbec neodpovídá," popsal své zkušenosti a vzpomínky autor, který se už ale s dnešní scénou necítí být spojen a věnuje se jinému umění.

Atak dvou mladých Němců nevidí ani v souvislosti s aktivitami cestovní kanceláře, která údajně turistům prodává spreje, aby mohli přidat svou stopu na Lennonovu zeď. "Nepřisuzoval bych to tomu, nevidím v tom souvislost, myslím jen, že se zapomněli a vyvedli takovouhle věc," míní Pasta Oner. Připomíná, že graffiti má v sobě akt ilegality a poškozuje cizí majetek. "Ale tohle s tím nemá nic společného, sami byli překvapený, že za to pomalu nemůžou, že si ani neuvědomovali ilegálnost té akce, že by si cíleně vybrali Karlův most. Viděli tmu, viděli zeď a to bylo všechno. Neobhajuji je, ale je možné, že si vůbec nespojili památku s tím pilířem," uvažuje.

Experti ke Karlovu mostu: Snaha znehodnotit práci restaurátorů

Neodborné vyčištění pilíře Karlova mostu od sprejerského nápisu mohlo být záměrnou snahou znehodnotit práci restaurátorů. Na dotaz ČTK se na tom shodli experti z firem, které se odstraňováním graffiti zabývají. Restaurátoři na odstranění nápisu začali pracovat v sobotu, hotovo mělo být do poloviny srpna.

Podle Jana Kučery ze společnosti Austur nelze mimo jiné vyloučit ani odstranění někým ve spolupráci s podezřelými, kteří se chtěli vyhnout vysokým nákladům na opravu. "Je také velmi pravděpodobné, že někdo chce odstranění použít k reklamním účelům," řekl Kučera. Jednatel firmy A SERVIS LIPKA Petr Lipka naopak míní, že na "první dobrou" o reklamní tah nejde. Je podle něj nicméně zřejmé, že někdo měl zájem znehodnotit nebo zamaskovat první etapu prací restaurátorů, navíc v noci.

Lipka míní, že na Karlově mostě nemá cenu pokračovat v chemickém odstraňování zbytků nápisu, ale řešením je kamenné bloky vypískovat takzvanou pískovačkou. "Na vlastní oči jsem nikdy neviděl, že by se chemicky podařilo graffiti odstranit z pískovce nebo přírodního kamene na druhý pokus," podotkl.

Podle Kučery se zbytky graffiti vpité do povrchu dočišťují alkalickými čističi s následným oplachem. "Graffiti je jednodušší odstranit, je-li nové a není vystaveno přímým paprskům slunce. Barva není pak zapečená do podkladu. Špinavé podklady se též jednodušeji čistí. Vrstva špíny nebo organických nečistot vytváří přirozenou ochranu podkladu," uvedl.

Lipka uvedl, že cena za profesionální stoprocentní chemické odstranění nápisu na Karlově mostě v rozsahu 11 metrů čtverečních by od jeho firmy stála 5390 Kč bez DPH a zabrala by tři hodiny čistého času. "Cena za opravu neodborně odstraněného graffiti o stejném rozsahu na stejném místě metodou pískováním polodrahokamem granát by stála 9790 Kč bez DPH. Čistý čas práce osm hodin," dodal.

Restaurátoři začali graffity z mostu odstraňovat v sobotu, plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. S TSK uzavřeli smlouvu na 40.000 Kč. V noci na neděli nápis neočekávaně zmizel.