Čistý zisk ČEZ se v 1. čtvrtletí meziročně ztrojnásobil na 26,7 mld. Kč

Praha - Čistý zisk energetické skupiny ČEZ v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl meziročně o 218 procent na 26,7 miliardy korun. Provozní výnosy stouply o 29 procent na 76 miliard a provozní zisk před odpisy (EBITDA) o 119 procent na 43,7 miliardy. ČEZ to dnes oznámil v tiskové zprávě. Důvodem růstu je podle ČEZ mimo jiné enormní růst cen komodit na velkoobchodních trzích a rekordní zisk z obchodování s komoditami na západoevropských trzích. Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.

Skupina zvýšila letošní celoroční výhled EBITDA na 95 až 99 miliard korun a výhled čistého zisku na 45 až 49 miliard. "Očekávaný čistý zisk za celý rok 2022 indikuje dividendu, v případě stanovení na horní hranici intervalu platné dividendové politiky, na úrovni 67 až 73 Kč na akcii," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. "Příští rok tudíž bude pravděpodobně vyplacena nejvyšší dividenda v historii společnosti a majoritní vlastník, český stát, by mohl získat více než 27 miliard korun," doplnil.

Na letošní valné hromadě, která se bude konat 28. června v Praze, navrhne vedení ČEZ podle dřívějších informací výplatu dividendy za loňský rok ve výši 44 korun na akcii. Akcionáři budou rozhodovat také o obměně dozorčí rady ČEZ. Loni ČEZ vyplatil akcionářům z předloňského zisku dividendu 52 korun za akcii před zdaněním. Výše dividendy podle firmy odrážela prodej rumunských aktiv společnosti. Vyšší dividendu schválili akcionáři ČEZ jen v roce 2010 ze zisku roku 2009, a to 53 korun za akcii.

Růst tržních cen elektřiny podle ČEZ přispěl v prvním čtvrtletí k růstu zisku v segmentu výroby, ale negativně se podepsal na výsledcích segmentu prodeje energií. Provozní zisk před odpisy v segmentu výroby stoupl v prvním čtvrtletí meziročně o 28 miliard korun na 36,7 miliardy, tedy na více než čtyřnásobek loňské úrovně. Naopak v segmentu prodeje provozní zisk klesl meziročně o 2,4 miliardy, takže se propadl do ztráty zhruba 0,2 miliardy korun. "Důvodem jsou stále vyšší pořizovací ceny elektřiny a plynu a také péče o nové zákazníky, o které se ČEZ Prodej postaral po dodavatelích, kteří selhali v loňském roce," uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Loni v říjnu oznámila společnost Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku, ukončení činnosti a dodávek elektřiny i plynu kvůli extrémnímu růstu cen energií na trzích. Na 900.000 zákazníků Bohemia Energy tak skončilo v režimu dodavatele poslední instance (DPI), nejvíce z nich právě u ČEZ. Po Bohemia Energy skončili i další dodavatelé. Skupina ČEZ dnes uvedla, že na standardní smlouvu již bylo převedeno z režimu DPI 99,8 procenta zákazníků.

Počet odběratelů elektřiny a plynu tak skupině ČEZ v prvním čtvrtletí letošního roku především kvůli přechodu z DPI stoupl o 14 procent na asi 3,16 milionu. Podobně se meziročně zvýšil také objem dodávek elektřiny a plynu, a to dohromady o 15 procent na 5,3 terawatthodiny.

Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů ve skupině ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně mírně vzrostla o jedno procento na 8,9 terawatthodiny. Naopak výroba z uhelných a paroplynových zdrojů klesla o deset procent na šest terawatthodin, hlavně kvůli poklesu výroby elektřiny v paroplynové elektrárně Počerady o 40 procent. Současná geopolitická situace podle ČEZ zesiluje směřování skupiny k výrobě elektřiny z bezemisních zdrojů. Chystá se například vznik 17 nových projektů fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě 173 megawattů, uvedl ČEZ. Vláda chce do budoucna kvůli ruské invazi na Ukrajinu snížit závislost Česka na dodávkách energií a surovin z Ruska.

Spotřeba elektřiny na distribučním území ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně klesla o čtyři procenta, ale při započtení klimatických a kalendářních vlivů pouze o jedno procento na 10,2 terawatthodiny. Spotřeba u velkých podniků klesla podle skupiny o jedno procento a spotřeba domácností o devět procent. K výraznějšímu poklesu spotřeby domácností přispěly podle ČEZ hlavně vysoké teploty v letošním prvním čtvrtletí.

Novák: ČEZ z vysokých cen těží jako výrobce, ne jako prodejce

Energetická společnost ČEZ těží ze současných vysokých cen elektřiny jako její výrobce, ale ne jako prodejce elektřiny koncovým zákazníkům. Provozní hospodářský výsledek před odpisy (EBITDA) segmentu prodeje v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 2,4 miliardy korun a propadl se do ztráty 200 milionů korun. Společnost ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, pak skončila ve ztrátě 176 milionů korun. Důvodem jsou stále vyšší pořizovací ceny elektřiny a plynu a také příliv zákazníků z režimu dodavatele poslední instance (DPI) po skončení činnosti některých prodejců energií. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

"Po dlouhé době je společnost ČEZ Prodej v minusu," řekl Novák. Negativně se podle něj na výsledcích odrazil pád řady odběratelů do režimu DPI, u ČEZ skončilo více než 380.000 zákazníků od všech padlých dodavatelů. "Velká část z nich u nás zůstala a pro ně jsme tu elektřinu nakoupenou neměli. Zároveň zákazníci platí jednu zálohu ve stejné výši, neplatí zálohu podle ročního období. Pokud cena elektřiny výrazně kolísá, tak samozřejmě v tom prvním kvartále máte spíše ztrátu," řekl Novák.

Finanční ředitel ČEZ připomněl, že se elektřina obchoduje na evropském trhu. "Je reálně nemožné, aby někde stála něco a jinde půlku, pak to okamžitě vyrovná tu cenu. Bohužel to takhle jednoduše nefunguje. Co určitě platí, je tedy to, že výrobce na tom vydělává. Prodejce jako náš ČEZ Prodej nebo ČEZ ESCO, tolik ne, naopak je ve ztrátě. Tady těžíme ze situace jako výrobce, ne jako prodejce," řekl Novák.

Uvedl, že prodejní část ČEZ nemůže nakupovat elektřinu z výroby ČEZ levněji než ostatní zákazníci. "Kvůli antimonopolním pravidlům nemůžeme zvýhodnit náš subjekt, že bychom mu prodávali levnější elektřinu, protože tím bychom znevýhodnili všechny ostatní na trhu. On ji musí nakupovat za tržní cenu," řekl Novák.

