Cirk La Putyka hraje on-line,Losers Cirque Company obnoví divadlo

Praha - Cirk La Putyka vzhledem k vládním opatřením proti koronaviru hraje on-line, Losers Cirque Company místo vystupování obnovují Branické divadlo. Soubor Cirk La Putyka připravuje na 29. března druhou část série (A)live, uvádění vlastních představení i speciálně připravených pořadů na svých sociálních sítích. Losers Cirque Company se ujali Branického divadla, které se po rekonstrukci stane centrem nového cirkusu v Praze. Slavnostní předání divadla souboru se mělo uskutečnit 14. března. Opatření vlády to však neumožnila. ČTK o tom informovali mediální zástupci souborů.

Sérii (A)live souboru Cirk La Putyka otevřelo 25. března pásmo Backstage s rozhovory se členy souboru, archivními videy i exkurzí do historie. "První pořad Backstage měl na youtube přibližně 1100 zhlédnutí, na facebooku asi 2400, takže ho vidělo celkem 3500 lidí. To je ve srovnání s tím, kolik by ho sledovalo naživo návštěvníků v divadle, je krásné číslo," uvedl za soubor Jiří Sedlák.

Cirk La Putyka 29. března nabídne zábavný projekt Homework v režii Víta Neznala. Ve středu 1. dubna virtuálně pozve fanoušky do pražského divadla Jatka78 ke sledování filmového záznamu inscenace Family z roku 2015, která byla v roce 2016 hrána naposledy. Každý z těchto i dalších plánovaných večerů bude věnován podpoře jedné ze skupin, které jsou současnou situací nejvíce ohroženy - nezávislým divadelníkům, lektorům a učitelům na volné noze, cirkusovým seniorům a dalším.

K dalším představením série (A)live, která bude pokračovat minimálně do poloviny příštího měsíce, bude patřit 8. dubna záznam představení Hit, Tell the Difference. V něm Cirk La Putyka spojil síly se skupinou cirkusových umělců ze Rwandy. Soubor, který je z 82 procent závislý na tržbách z představení, mohou zájemci podpořit na webu Darujme.cz.

Vlastní domovskou scénu bude mít Soubor Losers Cirque Company, jehož zásluhou začne rozsáhlá rekonstrukce Branického divadla. Chátrající budovu plánují pod novým názvem Divadlo Bravo! proměnit v moderní divadelní prostor s příjemným zázemím pro diváky včetně kavárny. "Naším společným přáním je, vytvořit prostředí, kam se budou lidé chodit bavit a kam se budou rádi vracet," sdělil principál Losers Cirque Company Petr Horníček. "V našem plánovaném programu myslíme i na nejmenší diváky," dodal.

Losers Cirque Company chtějí navázat na tradici pantomimy, která se zde na přelomu 80. a 90. let s úspěchem hrála. Ke spolupráci přizvali přední osobnost současné české pantomimy Radima Vizváryho, držitele ceny Thálie 2016. Divadlo Bravo! se stane jeho domovskou scénou, na kterou přesune všechna svá představení i nové premiéry. Na pomoc rekonstrukci divadla zahájil soubor crowdfundingovou kampaň.