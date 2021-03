Praha - Trenér František Cipro v roce 1996 dovedl fotbalisty Slavie do semifinále tehdejšího Poháru UEFA a věří, že historický úspěch letos mohou Pražané zopakovat v Evropské lize. Podle třiasedmdesátiletého bývalého kouče čeští šampioni mají šanci ve čtvrtfinále vyřadit londýnský Arsenal, který nepovažuje za nehratelného soupeře. Cipro ale nechce příliš spekulovat, zda Slavia může celou soutěž vyhrát.

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského v play off Evropské ligy už přes dva ostrovní soupeře přešli. V úvodním kole jarní části nečekaně vyřadili anglický Leicester a poté si poradili se skotskými Rangers, které po domácí remíze 1:1 porazili ve čtvrteční odvetě v Glasgow 2:0.

"Osobně bych z Arsenalu strach neměl. Procentuálně nevím, ale myslím, že šanci mají a není to předem ztracené. Slavia klidně může zopakovat to naše semifinále z roku 1996. Neviděl bych to jako špatný los," řekl Cipro v rozhovoru s ČTK.

"Arsenal má spoustu dobrých hráčů a bude asi favorit. Ale v anglické lize je až desátý a vzadu tak silný není. Třeba obránce David Luiz už není takový jako dřív. Neříkám, že přes Arsenal určitě přejdou, ale myslím, že se s nimi dá hrát. Leicester je třetí v anglické lize a vypadali jako zoufalci," doplnil.

Z britského fotbalu obecně moc nadšený není. "Nejsem jeho obdivovatelem jako většina lidí u nás. Oni hrají krásný fotbal před plnými stadiony hlavně mezi sebou, anglická liga je nádhera. Ale v pohárech to takové není. Rangers se Slavií se mi nelíbili, Celtic se Spartou se mi nelíbil. Ani když tady hrály reprezentace Skotska a Anglie, tak jsem z toho nebyl nějak unešený," přiznal Cipro.

Pokud by Slavia zvládla dvojzápas s Arsenalem, v semifinále narazí na Dinamo Záhřeb, nebo Villarreal. "Chorvati jsou na tom skvěle fotbalově, ale zase podléhají nervozitě, když prohrávají. Jsou to Balkánci... A Španělé by pro Slavii byli asi nepříjemným soupeřem. Myslím, že Slavii víc vyhovuje ten anglický způsob hry než španělský," mínil Cipro.

V Evropské lize se nechce dívat moc dopředu, i když současný vršovický tým hodně chválí. "Mají před sebou Arsenal a bavit se o tom, koho chtějí ve finále, je brzo. Ale šance je vždycky, proč by nebyla? Slavia má dobrý mančaft, široký kádr a kvalitní fotbalisty. Je jedno, jak to trenér prostřídá, dobří jsou všichni. Fakt teď můžou hrát s kýmkoliv, což už dokázali několikrát," uvedl jihlavský rodák.

Brání se i srovnání dnešní Slavie pod Trpišovským se svým slavným výběrem ze sezony 1995/96. "Naše mužstvo tehdy bylo strašně silné i z evropského hlediska. Čtyři pět hráčů přestoupilo do velkých evropských klubů, tam se dnes od nás nechodí. Porovnávat se to nedá, fotbal je dnes také jinde jako všechno," prohlásil Cipro. "Ale myslím, že bychom po nějaké přípravě s nimi hráli vyrovnané zápasy," dodal s úsměvem někdejší trenér Českých Budějovic, Plzně, Teplic, Innsbrucku nebo Freistadtu.