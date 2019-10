Čínský vývoz i dovoz v září klesly více, než se čekalo

Peking - Vývoz z Číny v září klesl více, než se čekalo a dovoz se snížil již pátý měsíc za sebou. Na vývoz má negativní dopad slabší globální poptávka a rostoucí americká cla na čínské zboží. Pokles dovozu pak ukazuje, že domácí poptávka je slabá. Druhá největší ekonomika světa tak bude zřejmě potřebovat další stimulaci ekonomiky, napsala agentura Reuters.

Vývoz ze země se v září podle údajů celního úřadu snížil meziročně o 3,2 procenta, zatímco analytici čekali pokles jen o tři procenta. Dovoz se pak propadl o 8,5 procenta místo očekávaných 5,2 procenta.

Bilance zahraničního obchodu však skončila v přebytku 39,65 miliardy USD (928,2 miliardy Kč). V srpnu přebytek činil 34,84 miliardy USD a analytici čekali, že se sníží na 33,3 miliardy USD.

V září dále eskaloval obchodní spor mezi USA a Čínou a Washington od počátku měsíce uvalil clo 15 procent na dovoz čínského zboží v hodnotě 125 miliard USD. Peking přišel s odvetou.

Po dalším kolem obchodních jednání minulý týden americký prezident Donald Trump prohlásil, že se podařilo dosáhnout první fáze dohody o ukončení obchodní války. Odložil také zatím zvýšení cel plánované na 15. října, dosavadní cla však ponechal v platnosti.

Přebytek obchodu se Spojenými státy se snížil na 25,88 miliardy USD ze srpnových 26,96 miliardy USD. Vývoz do USA, které jsou největším obchodním partnerem Číny, meziročně klesl o 17,8 procenta a dovoz o 20,6 procenta. Za leden až září se vývoz čínského zboží do USA snížil o 10,7 procenta, zatímco dovoz amerického zboží do Číny se propadl o 26,4 procenta.

Slabší údaje zřejmě posílí očekávání, že Peking potřebuje přijít s dalšími stimulačními opatřeními, aby odvrátil prudší ekonomické zpomalení, a to i navzdory předběžným signálům zmírnění obchodního napětí s USA. Analytici se domnívají, že ekonomický růst Číny ve třetím čtvrtletí dále zpomalil z téměř 30letého minima 6,2 procenta v dubnu až červnu.