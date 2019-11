Čínský prezident vyzval na zahájení CIIE ke spolupráci na řešení mezinárodních sporů

Šanghaj - Globální rozpory by měly být řešeny prostřednictvím diskusí a státy by na tom měly spolupracovat, namísto aby se separovaly. Na slavnostním zahájení druhého ročníku světového proimportního veletrhu China International Import Expo (CIIE) to dnes řekl čínský prezident Si Ťin-pching.

První dovozní veletrh Čína otevřela před rokem ve snaze propagovat zemi jako dovozce zboží z ostatního světa a potlačit svou dlouholetou pověst výrobce pro zahraniční trhy.

"Rozdíly mezi zeměmi se zmenšují a interakce mezi státy rostou, proto existuje možnost rozdílů a tření," řekl Si podle oficiálního překladu z mandarínštiny.

"Správné řešení spočívá v konzultacích a spolupráci, v duchu rovnosti, vzájemného porozumění a přizpůsobení," řekl.

Spojené státy, s nimiž Čína vede obchodní spory, čínský prezident nejmenoval, zdůraznil však úsilí o dosažení dohod o volném obchodu s EU, Japonskem a Jižní Koreou.

Největší výstavní prostor budou mít podle údajů čínského ministerstva obchodu právě společnosti USA. Zatímco prvního ročníku se zúčastnilo 174 amerických firem, letos jich bude 192. K nim patří John Deere, General Motors, Tesla, Ford, Honeywell International, GE nebo Thermo Fisher Scientific.

Čínský prezident dnes reagoval na názory, že Čína plní své závazky jen pomalu. Řekl, že z 98 iniciativ projednaných se světovými vůdci na loňském veletrhu bylo 23 dokončeno, 47 pokročilo a 28 je na cestě k realizaci.

Poukázal také úsilí Číny o zlepšení podnikatelského prostředí pro zahraniční společnosti v zemi. Prezident Si na rozdíl od loňska veletrh CIIE nevyužil jako platformu k oznamování nových iniciativ. Zmínil nicméně zákon o zahraničních investicích, jehož záměrem je nastolit rovnější podmínky pro podnikání domácích i zahraničních firem. V platnost má vstoupit 1. ledna.

"Musíme své ruce navzájem spojit, namísto abychom je nechali vzdálit se," prohlásil Si Ťin-pchin podle serveru televize CNBC.

Jednou z partnerských zemí CIIE je Česká republika.





