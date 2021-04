Čínský prezident: Svět chce spravedlnost, ne hegemonii

Peking - Čínský prezident Si Ťin-pching dnes prohlásil, že systém řízení světa by měl být nestrannější a spravedlnější a že pravidla vytvořenou jednou zemí či několika státy by neměla být vnucována ostatním. Kritizoval podle agentury Reuters také vměšování do vnitřních záležitostí jiných států.

"Svět chce spravedlnost, ne hegemonii," prohlásil Si na úvod ekonomického fóra v Po-ao na jihočínském ostrově Chaj-nan, které chce být regionální odpovědí na mezinárodní fórum v Davosu. Vytváření překážek podle něj uškodí všem a neprospěje nikomu. Ujistil také, že Čína by nikdy neusilovala o hegemonii bez ohledu na stupeň svého rozvoje. Ani se nezúčastní závodů ve zbrojení.

Čína je podle slov svého vůdce odhodlána vést otevřenou politiku vůči ostatním zemí a spojit síly se zainteresovanými státy v boji proti pandemii covidu-19.