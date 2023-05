Čínský diplomat na Ukrajině vyzval k vytvoření podmínek pro mírové hovory

Kyjev - Čínský zvláštní zmocněnec pro euroasijské záležitosti Li Chuej během návštěvy Kyjeva uvedl, že na válku na Ukrajině neexistuje všelék, přičemž vyzval strany konfliktu, aby vytvořily podmínky pro mírové rozhovory. Napsala to dnes agentura Reuters s odvoláním na čínské ministerstvo zahraničí. Li navštívil ukrajinskou metropoli v úterý a ve středu, jednal s prezidentem Volodymyrem Zelenským, ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou a dalšími představiteli země, která se od loňského února brání ruské vojenské agresi.

"Čína je ochotna podporovat mezinárodní společenství, aby vytvořilo co největší společný jmenovatel pro řešení ukrajinské krize, a (je ochotna) vyvinout vlastní úsilí s cílem zastavit boje, (nastolit) příměří a co nejrychleji obnovit mír," uvádí se v čínském prohlášení. "Čína vždy hrála konstruktivní roli při zmírňování humanitární situace na Ukrajině svým vlastním způsobem a bude nadále poskytovat pomoc Ukrajině v rámci svých možností," dodala čínská diplomacie.

Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba čínského hosta podle dřívějšího komuniké ministerstva zahraničí podrobně seznámil s principy obnovení trvalého a spravedlivého míru "na základě respektování svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny". Upozornil, že Ukrajina nepřijme žádné návrhy, které by předpokládaly ztrátu jejího území nebo zmrazení konfliktu. Kuleba podle listu Ukrajinska pravda vyzdvihl důležitost účasti Číny na mírovém plánu ukrajinského prezidenta Zelenského, obilné dohodě, zajištění jaderné bezpečnosti a dalších závažných mezinárodních iniciativách.

Li je nejvýše postaveným čínským představitelem, který se na Ukrajinu vypravil od začátku ruské invaze do země. Návštěvu podnikl několik týdnů poté, co čínský prezident Si Ťin-pching telefonicky hovořil se svým ukrajinským protějškem Zelenským. Byl to první rozhovor mezi státníky od začátku ruské invaze do země. Moskvu čínský vůdce navštívil před tím v březnu osobně. Li nyní navštíví ještě Polsko, Francii, Německo a také Rusko, kde dříve působil jako velvyslanec, podotkl Reuters.

Čínský zmocněnec v Kyjevě s ukrajinskými představiteli projednal rovněž dvoustranné vztahy a obě strany se dohodly, že budou pracovat na udržení vzájemného respektu a pokračovat ve vzájemně výhodné spolupráci, uvedla čínská diplomacie.

Peking letos v únoru - na první výročí vpádu ruských vojsk do sousední země - zveřejnil své návrhy na "urovnání ukrajinské krize" včetně 12 bodů, jejichž splnění by podle Číny přiblížilo konec války. Peking hovořil o nezbytnosti obnovit přímý dialog mezi Moskvou a Kyjevem, nastolit příměří a usednout za vyjednávací stůl. Vybízel také k ukončení "mentality studené války", což by podle něj obnášelo i to, že by se přestalo s rozšiřováním vojenských paktů.

Ukrajina, Evropská unie a Spojené státy tehdy prohlásily, že přistupují k návrhu Pekingu jako k prohlášení o čínském stanovisku, ale nikoliv jako k reálnému plánu na urovnání konfliktu či návrhu na jednání, poznamenala dříve BBC na svém ruskojazyčném webu. Peking se dosud zdržel odsouzení svého ruského strategického spojence za vojenskou agresi ani neoznačil jeho počínání na Ukrajině za invazi. To vedlo u západních zemí ke kritice Pekingu a pochybnostem ohledně důvěryhodnosti Číny jako potenciálního prostředníka pro vyjednávání o urovnání konfliktu, podotkl Reuters.