Čínské velvyslanectví: Zprávy o spolupráci s firmami jsou smyšlené

Praha - Čínské velvyslanectví v ČR označilo informace o "tzv. zpravodajské spolupráci" ambasády s čínskými firmami působícími v Česku za smyšlené. Vyhrazuje si právo podniknout další kroky. Velvyslanectví to uvedlo ve vyjádření mluvčího, které rozeslalo médiím. Reaguje tak pravděpodobně na nedávnou informaci Českého rozhlasu - Radiožurnál, podle které zaměstnanci české pobočky telekomunikační společnosti Huawei údajně shromažďují citlivá data o lidech, s nimiž vedou obchodní jednání, a získané informace také probírají s lidmi z ambasády. Radiožurnálu to řekli bývalí zaměstnanci firmy.

"V nedávné době jsme zaznamenali v některých českých médiích zprávy o tzv. zpravodajské spolupráci mezi Velvyslanectvím ČLR v ČR a čínskými firmami působícími v ČR. Očerňování čínského velvyslanectví v takových zprávách je naprosto nepodložené a zcela smyšlené, jedná se o šíření poplašných zpráv a nactiutrhání poškozující čínskou pověst," napsalo velvyslanectví. "Stavíme se rozhodně proti těmto tvrzením, vyhrazujeme si právo podniknout další kroky a povolat k odpovědnosti subjekt či subjekty vytvářející tyto fámy," uvedla ambasáda.

Dva bývalí manažeři Huawei v Česku údajně museli do interního systému vyplňovat například údaje o soukromých zájmech klienta, počtu jeho dětí nebo o jeho finanční situaci. Přístup k informacím je podle nich řízen výhradně z centrály firmy v Číně. Jiný manažer Radiožurnálu řekl, že měl zjistit informace o státních úřednících, které poté firma pozvala na konferenci nebo cestu do Číny. Získané informace podle bývalého manažera řešili zaměstnanci firmy i na interních poradách z lidmi z čínské ambasády.

Firma Huawei obvinění již dříve odmítla. Uvedla, že veškerá činnost a jednání zaměstnanců se řídí evropskými a českými pravidly GDPR. Navíc je podle firmy doplňuje interní směrnice, která vylučuje jakékoliv nepatřičné nakládání s osobními údaji. Podle rozhlasu ale o podobné praxi vědí i civilní a vojenská rozvědka. Bezpečnostní informační služba kvůli tomu pořádá pro úředníky i politiky bezpečnostní školení.

Velvyslanectví bude podle vyjádření mluvčího nadále podporovat čínské podniky, aby se aktivně podílely na spolupráci mezi oběma zeměmi v různých oblastech a lépe sloužily společným zájmům obou zemí a obou národů. "Doufáme též, že česká strana poskytne čínským společnostem spravedlivé, rovné a nediskriminující podnikatelské prostředí pro jejich podnikání v ČR," doplnila ambasáda.

Západní země včetně ČR řeší zapojení Huawei do komunikační infrastruktury. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v prosinci označil technologie Huawei a další čínské firmy ZTE za bezpečnostní riziko. Varování se týkalo systémů zařazených do tzv. kritické informační infrastruktury. Některé státní instituce pak omezily používání produktů firem a třeba Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z tendru za půl miliardy korun na portál Moje daně. Tendr následně zrušilo. Huawei se brání, že pro varování neexistují důkazy.

Petříček upozornil Čínu, že vztahy mezi městy neovlivňuje

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) upozornil na nedávné schůzce čínského velvyslance, že Česko má zájem rozvíjet kontakty obou zemí na úrovni regionů a měst, ale diplomacie do nich nezasahuje a nijak je nemůže ovlivnit. Ministerstvo zahraničí to uvedlo v reakci na vyjádření čínského velvyslance ohledně komunikace s pražským magistrátem.

Čínské velvyslanectví míní, že pražský magistrát poškozuje zájmy Číny týkající se Tchaj-wanu či Tibetu. Vyzvalo ho, aby to nedělal a "jednal ve prospěch společných zájmů obou národů". Velvyslanectví to uvedlo ve vyjádření, jež rozeslalo médiím a umístilo na webu. Mluvčí Černínského paláce Robert Řehák k tomu ČTK napsal, že ministr Petříček "pana velvyslance upozornil, že máme zájem rozvíjet kontakty obou zemí na úrovni regionů a měst, ale tyto vztahy ministerstvo zahraničí v našem demokratickém systému nemůže ze své pozice nijak ovlivňovat".

Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) čínská ambasáda zbytečně směšuje vztahy mezi městy s vysokou politikou. Vztah mezi městy by podle něj měl být založen na oboustranně výhodné apolitické kulturní výměně.

"Prohlášení mluvčího čínského velvyslanectví ohledně zpráv českých médií nebylo určeno ani vládě ani ministerstvu, ale nezávislým médiím. Proto jej ponecháváme bez komentáře," uvedl k tomu Řehák.

Huawei tvrzení z reportáže prostřednictvím svého mluvčího Pavla Koška už dříve odmítl. "Společnost Huawei se nikdy nepodílela na jakýchkoliv aktivitách zpravodajské povahy, ať už ve prospěch čínského velvyslanectví nebo jiných organizací. Způsob, kterým společnost Huawei zpracovává osobní údaje v České republice, je v plném souladu se všemi platnými českými i evropskými normami. Odmítáme takováto nezodpovědná a bezdůvodná obvinění a zvažujeme podniknutí příslušných právních kroků na ochranu dobrého jména naší společnosti," uvedl mluvčí v dřívějším vyjádření pro ČTK.

Čínské velvyslanectví míní, že Praha poškozuje spolupráci

Čínské velvyslanectví v ČR míní, že pražský magistrát poškozuje zájmy Číny týkající se Tchaj-wanu či Tibetu, vyzvalo ho, aby to nedělal a "jednal ve prospěch společných zájmů obou národů". Velvyslanectví to uvedlo ve vyjádření mluvčího, které rozeslalo médiím a zveřejnilo na webu. Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) v reakci pro ČTK uvedl, že pražská koalice se nedávno shodla na tom, že ze smlouvy o partnerství s Pekingem odstraní článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu, protože se do smlouvy mezi městy nehodí. Vztah mezi městy by podle ně měl být založený na apolitické kulturní výměně.

Čínské velvyslanectví podle Hřiba zbytečně směšuje do vztahy mezi městy s vysokou politiku, míchá jablka s hruškami. "Chceme napravit chybu svých předchůdců a vyjmout politickou deklaraci ze smlouvy o sesterských městech Prahy a Pekingu právě proto, že záležitost politických vztahů se zahraničními státy je téma pro zahraniční politiku naší vlády," napsal ČTK. Vztah samospráv by podle něj měl být založený na oboustranně výhodné apolitické kulturní výměně. Požadavek na ustanovení o jedné Číně ve smlouvě mezi městskou samosprávou Pekingu a Prahy je proto stejně nepatřičný, jako kdyby Praha chtěla do této smlouvy vnutit třeba vyjádření Pekingu k dostavbě Temelína, míní.

Poznamenal také, že pokud by se měl vyjádřit k dosavadním obchodním vztahům mezi Českou republikou a Čínou, tak z těchto vztahů těží především Čína. "Mezi lety 2013 a 2018, kdy byla těmto vztahům věnována nadprůměrná pozornost, došlo prakticky ke zdvojnásobení schodku bilance zahraničního obchodu (z mínus 266 miliard korun na mínus 512 miliard korun. Jinými slovy, výsledkem ekonomické diplomacie našeho prezidenta v Číně je především větší dovoz od nich k nám," uvedl. Vztah citovaných hlavních obchodních projektů k ČR je pak podle něj sporný. "HomeCredit je holding se sídlem v Amsterdamu a platí tedy daně v Nizozemí. Čínské kopie škodovek vyrábí Volkswagen v Číně ve společném podniku se státní automobilkou SAIC, takže zisk jde primárně do Německa a Číny," uzavřel.

Podle předsedy koaličního klubu Spojené síly pro Prahu Jiřího Pospíšila (TOP 09) by si Čína měla nejprve měla zamést před vlastním prahem. "Praha obchoduje s každým, kdo se k ní chová jako k rovnocennému partnerovi. Svoboda a lidská práva jsou pro TOP 09 nejdůležitějšími hodnotami, které prosazuje už 10 let. Za čínský jüan si je nikdo nekoupí," reagoval na prohlášení ambasády.

Obdobně jako nyní velvyslanectví se před několika dny vyjádřilo čínské ministerstvo zahraničí. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang vyzval vedení Prahy a primátora k tomu, aby nepoškozovali čínsko-české vztahy. Primátor Hřib tehdy uvedl, že partnerství českého a čínského hlavního města má být apolitické a pokud jde o vztahy obou zemí, Čína by se měla zaměřit na plnění investic v ČR, které v minulosti slíbila.

"Každá země považuje zachování své suverenity a územní celistvosti za svůj klíčový zájem. Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je její nedílnou součástí. Fakt, že Tchaj-wan nikdy nebyl samostatným státem, se nikdy nezměnil a ani nemůže být změněn. Dodržování zásady jedné Číny je normou pro mezinárodní vztahy a též všeobecným konsensem mezinárodního společenství, včetně České republiky," uvedla ambasáda. S čínským velvyslancem se podle webu velvyslanectví ve středu sešel ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), hovořili spolu zejména o vztazích mezi zeměmi a o spolupráci.