Čínské úřady doplňují personál v továrně na iPhony venkovany a kádry, píše tisk

Peking - Čínské úřady se snaží vesničany a stranickými kádry doplnit personál v továrně společnosti Foxconn ve městě Čeng-čou, kde se mimo jiné vyrábí poslední modely chytrých telefonů od společnosti Apple. Píší to dnes deníky Financial Times a Le Monde.

Řada zaměstnanců z rozsáhlého průmyslového areálu, kde obvykle pracují stovky tisíc lidí, totiž odjela, když na začátku listopadu úřady v oblasti vyhlásily přísná pandemická opatření.

Jeden z představitelů venkovských oblastí v provincii Che-nan, kde se továrna nachází, uvedl, že z jeho oblasti vyslali do závodu Foxconnu na 300 lidí. I další venkovské okresy dostaly podle deníku Financial Times pokyn naplnit kvóty na pracovníky v Čeng-čou. "Je to poprvé, co jsem dostal takto závazný a specifický příkaz," uvedl další představitel s tím, že doteď se úřady snažily lidi z venkova nalákat na práci ve městě prostřednictvím nejrůznějších výhod.

Podle deníku Le Monde každá vesnice v provincii dostala příkaz poslat do továrny alespoň dva své obyvatele.

Podle francouzského listu se s nedostatkem personálu ve výrobě snaží pomoci i komunistická strana, která do továrny vlastněné tchajwanskou firmou vyslala i své funkcionáře a členy. Podle deníku to ukazuje, že pro Čínu je nyní prioritou uchovat si své průmyslové renomé.

V rámci takzvané politiky nulové tolerance vůči pandemii covidu-19 zavedly místní úřady pandemická opatření ve městě Čeng-čou, když se tam potvrdilo několik případů koronaviru. Část zaměstnanců ale utekla kvůli obavám, že budou muset strávit dlouhou karanténu v průmyslovém areálu.

V továrně se mimo jiné vyrábí poslední modely chytrého telefonu od společnosti Apple iPhone 14 Pro a 14 Max. Americká společnost oznámila, že kvůli výraznému poklesu výroby v Číně se dodací lhůty u těchto modelů na konci roku prodlouží.