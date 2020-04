Čínská ekonomika podle analytiků poroste nejpomaleji za 44 let

Peking - Čínská ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru patrně vzroste jen o 2,5 procenta, a vykáže tak nejslabší vzestup za 44 let. Myslí si to většina analytiků, které v anketě oslovila agentura Reuters. Takový vývoj by představoval prudké zpomalení druhé největší ekonomiky světa proti loňským 6,1 procenta a byl by hluboko pod březnovým odhadem 5,4 procenta.

Z ankety rovněž vyplynulo, že v prvním čtvrtletí by hrubý domácí produkt (HDP) Číny mohl meziročně klesnout o 6,5 procenta. Ekonomika by tak zaznamenala první propad nejméně od roku 1992, kdy země čtvrtletní údaje začala zveřejňovat.

Pokud se odhady analytiků naplní, ekonomika poroste pomaleji než v roce 1990, kdy její růst činil 3,9 procenta. Tehdy jí těžkou ránu zasadilo krvavé potlačení protestu na náměstí Nebeského klidu. Pořád by ale šlo o lepší výsledek než za rok 1976, kdy ekonomika zaznamenala pokles o 1,6 procenta.

Analytici se domnívají, že Čína, považovaná za motor asijské ekonomiky, bude čelit problémům navzdory tomu, že po únorovém vrcholu se jí začalo dařit dostávat šíření koronaviru pod kontrolu. Pandemie zachvátila celý svět, což se odrazí na čínském vývozu. Vysokou cenu Peking zaplatí také za drakonická opatření přijatá v počáteční fázi šíření koronaviru, kdy omezil cestování a pozastavil výrobu.

Údaje o vývoji HDP za první čtvrtletí Čína zveřejní 17. dubna.