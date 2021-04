Čínská ambasáda se ohradila proti výzvě Senátu k začlenění Tchaj-wanu do WHO

Praha - Čínské velvyslanectví v Praze zkritizovalo středeční výzvu Senátu na plné začlenění Tchaj-wanu do Světové zdravotnické organizace (WHO). Považuje to za poškození politického závazku České republiky pro jednu Čínu a hrubý zásah do vnitřních záležitostí Číny, uvedl v vyjádření mluvčí ambasády.

Horní komora ve středu v jednomyslně přijaté výzvě vládě zdůraznila úspěšnost Tchaj-wanu, který pevninská Čína považuje za svou součást, v boji s koronavirem. Tchaj-wan se jednání WHO mohl do roku 2016 účastnit jako pozorovatel, poté byl z jednání organizace na nátlak Číny vyloučen. Senát s tím nesouhlasí, poškodilo to podle něj zájmy 23 milionů Tchajwanců a znemožnilo účast země na zvládnutí pandemie i na reformě WHO.

"Čínská strana je s takovým jednáním silně nespokojena a je pevně proti," uvedl mluvčí ambasády k senátnímu usnesení.

"Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí jejího území. Princip jedné Číny je všeobecně uznávanou normou mezinárodních vztahů a všeobecným konsensem mezinárodního společenství," poznamenal dále.

Účast Tchaj-wanu v aktivitách mezinárodních organizací je podle něj nutné řešit v souladu s principem jedné Číny. Podle dohody mezi Čínou a WHO jsou informační kanály pro získávání informací pro Tchaj-wan přístupné, tchajwanští odborníci na zdravotnictví se nadále účastní technických aktivit WHO a neexistuje žádný nedostatek v mezinárodní prevenci epidemie, uvedlo velvyslanectví.

"Tchajwanské autority vyvolávají rozruch ohledně své účasti na Světovém zdravotnickém shromáždění, jedná se však nicméně jen o politickou manipulaci," dodal mluvčí.

Čínská strana naléhá na Česko, aby dodržovalo základní normy mezinárodních vztahů, respektovalo svrchovanost a celistvost Číny, přijalo opatření k odstranění nepříznivých dopadů a konalo více k prospěchu rozvoje česko-čínských vztahů.

Předseda senátního výboru pro lidská práva Jiří Drahoš (za STAN) ve středu připomněl loňskou návštěvu senátorů na Tchaj-wanu i jeho pomoc Česku se zvládáním epidemie, což se odrazilo také v usnesení. Kromě respirátorů a roušek Tchaj-wan daroval Česku i pět linek na výrobu těchto ochranných prostředků. Tyto linky vyrábějí pět milionů respirátorů měsíčně, podotkl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Už před rokem při převzetí prvního daru zdravotnických roušek uvedl, že EU i WHO by měly využít poznatků Tchaj-wanu v boji s koronavirem.