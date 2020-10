Čínská ambasáda se ohradila proti Prymulovu výroku o původu viru

Praha - Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) by jako odborník měl vědět, že výzkum původu koronaviru je složitou vědeckou otázkou a zatím neexistuje jednoznačná odpověď. V prohlášení zaslaném ČTK to uvedl mluvčí čínského velvyslanectví v ČR v reakci na Prymulova čtvrteční slova ve Sněmovně, že je téměř jisté, že koronavirus unikl z laboratoře v Číně. Ministr zdůraznil, že virus určitě nebyl vyroben uměle.

"Je téměř jisté, že ten virus přišel z laboratoře v Číně. Ne že by tam byl uměle vyroben, nicméně unikl, protože tam se běžně prováděly různé výzkumy, které vycházely z přírodních rezervoárů, to znamená z různých netopýrů a podobně. Na modelovém zvířeti se ten virus zřejmě dostal ven, dostal se na trh a začala celosvětová katastrofa," uvedl ve čtvrtek Prymula. "Není to uměle vytvořený virus. Pro to svědčí skutečně řada důkazů. Ten virus je velmi komplikovaný," podotkl ministr.

Čínská strana je podle mluvčího ambasády z Prymulových výroků velmi zmatená. "Jako odborník v oblasti zdravotnictví by si měl být vědom toho, že výzkum původu koronaviru je složitou vědeckou otázkou a zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Než se vyvodí závěry, tak je nutné předložit evidentní důkazy. Použití slov, jako jsou 'téměř jisté', není ani rigorózní, ani odpovědné. Rozhodně oponujeme takovým výrokům," uvedl.

Spekulace o tom, že nový typ koronaviru pochází z čínské laboratoře, se objevily na jaře po vypuknutí pandemie. V polovině dubna nejprve oznámil americký prezident Donald Trump, že se Spojené státy snaží zjistit, zda koronavirus nepochází z laboratoře v čínském Wu-chanu. O několik dní později Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že všechny dostupné důkazy svědčí o tom, že zdrojem koronaviru SARS-CoV-2 jsou netopýři z Číny. Sdělila zároveň, že důkazy nenaznačují, že by byl virus uměle upraven, nebo dokonce vyroben v laboratoři.

WHO v červenci do Pekingu vyslala své první odborníky. Tato mise se podle mluvčí organizace měla zabývat především otázkou, zda se virus přenesl na člověka ze zvířat a pokud ano, tak z jakých.

Podle mluvčího velvyslanectví Čína a WHO od vypuknutí epidemie udržují úzkou komunikaci a spolupráci při výzkumu koronaviru. To, že Čína byla první zemí, jež epidemii oznámila, neznamená, že epidemie měla původ v této asijské zemi, napsal.

"Úřednici WHO uvedli, že výzkum viru je stále vyvíjející se proces, který může zahrnovat mnoho zemí a lokalit. S tím, jak se tento proces vyvíjí, bychom měli být otevření více možnostem původu tohoto viru," poznamenal.

"Čína bude i nadále podporovat vědce z různých zemí v rámci jejich globálního vědeckého výzkumu původu a způsobů přenosu viru. Doufáme, že země na celém světě v tomto ohledu budou aktivně spolupracovat. Doufáme, že čím dál závažnější situace epidemie v České republice bude co nejdříve pod kontrolou," dodal mluvčí.