Činnost CK se omezila na jednání s klienty a partnery

Praha - Činnost většiny českých cestovních kanceláří (CK) se v současné době omezila na zodpovídání dotazů klientů a jednání se zahraničními partnery. Jejich pobočky kvůli nařízení vlády nemohou být v provozu, s klienty jsou ve spojení po telefonu nebo e-mailu. Uzavřené hranice z důvodu zamezení šíření nového typu koronaviru způsobily téměř úplné zastavení prodejů nových zájezdů. CK se nyní potýkají s obrovskými ztrátami, snaží se ale udržet zaměstnance, byť někdy na snížených mzdách. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK.

CK Alexandria podle marketingového ředitele Petra Šatného kromě komunikace se zákazníky připravuje alternativní plány, jak reagovat na vývoj situace. "Kolegové z produktového oddělení jsou již od začátku této krize neustále v kontaktu s našimi partnery v ČR i v zahraničí a snaží se hledat a domluvit co nejlepší řešení aktuální situace," řekl. Zaměstnanci uzavřených poboček jsou podle něj doma a z důvodu uplatnění předpisu o překážkách v práci jim přísluší mzda 60 procent průměrného výdělku.

"Nyní hlavně vracíme peníze klientům a snažíme se dostat z ciziny zpět zaplacené zálohy, většinou ale dostáváme jen vouchery. Pro klienty, kteří nyní nemohli na zájezd odjet, jsme připravili videa s virtuální prohlídkou dané destinace, na kterou měli odjet. Tyto videopořady jsme dali připravit naším průvodcům, abychom je alespoň trochu zaměstnali," uvedl ředitel CK Simon-Tourist Bronislav Čížek. CK nikoho nepropustila, ale na zachování míst použila výdělek z posledních tří let, dodal.

CK Blue Style se snaží využít zaměstnanců při administrativní zátěži spojené s vyřizováním dotazů a požadavků klientů, včetně vystavování poukazů na nový zájezd. "Jsme si vědomi, že součinnost a maximální nasazení našich lidí teď potřebujeme více než kdy jindy," řekla mluvčí CK Jana Ondrejechová.

Nepropouštěla ani CK Firo-tour, podle její mluvčí Lucie Frnochové se spoléhá, že s jejich udržením pomůže program Antivirus.

Cestovní agentura Invia na své infolince denně řeší tisíce klientských požadavků, uvedla její mluvčí Andrea Řezníčková. Praze a vládě na lince pro seniory a Národní lince 1212 pomáhá 180 pracovníků call centra Invie. "Část zaměstnanců je prozatím na překážkách na straně zaměstnavatele. S nikým jsme se zatím nerozloučili, ale snižovali jsme platy," dodala Řezníčková.

CK zaplatily na letošní sezonu do začátku koronavirové krize podle Asociace cestovních kanceláří ČR zálohy na zájezdy klientů do zahraničí ve výši 2,96 miliardy korun. Další stovky milionů vyplatily na zálohách dopravcům.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh zákonu, podle kterého by CK mohly odložit vrácení hotovosti za zájezd, místo něj by vydávaly poukazy na ekvivalentní cestu. Návrh by měla dnes projednat Sněmovna.