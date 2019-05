Cink v Novém Městě splnil svůj cíl vystoupat na pódium

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Při neúčasti olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého se role české bikerské jedničky zhostil výtečně na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě Ondřej Cink. V elitní konkurenci dlouho atakoval bronzovou příčku a nakonec skončil pátý.

Po závodě zářil štěstím, neboť si vytkl za cíl vystoupat na pětičlenné pódium pro nejlepší. "Je to skvělé. Před startem jsem sice říkal, že bych rád vyhrál. To se nepovedlo, ale pokusil jsem se o to. Mathieu i Nino byli dnes prostě silnější a zaslouženě si rozebrali první dvě pozice. Vyhráli o minutu a půl, což ale není zase tak moc," řekl Cink po závodě.

Dlouho to vypadalo, že by mohl vybojovat i třetí příčku a při slavnostním vyhlášení otevírat šampaňské a kropit tím diváky. "Třeba se dočkám příští roky tady a ještě tento na dalších závodech," usmál se.

Jedno kolo dokázal jezdit se Švýcarem Nino Schurterem a Nizozemcem Mathieuem van der Poelem, ale pak jim nestačil. "Mathieu nastoupil, ale já jsem na to neměl nohy. Věděl jsem, že na ně stačit nebudu," odhadl svoje síly zhruba ve třetím kole. "Vyplýtval jsem hodně sil a ty mi pak chyběly v posledních dvou kolech. Byl jsem rád, že jsem udržel páté místo," přiznal.

Do finiše jej hnala zaplněná Vysočina Arena a skandování "Go, go, Činky, go". "Slyšel jsem to v každém kole, jak místní hlasatel burcoval diváky. Dobře jsem to vnímal, musím poděkovat fanouškům za podporu a atmosféru, taková nikde jinde na světě není," uvedl český reprezentant.

Před závodem cítil velký tlak. "Nechtěl jsem lidi zklamat. Vnímal jsem, že při neúčasti Jardy je na mě upřena velká pozornost. Byl jsem nervózní víc než v minulých letech," řekl.

Pro Cinka byl Světový pohár v domácím prostředí prvním vrcholem sezony. Tím druhým bude za měsíc Světový pohár v Andoře, kde v roce 2015 získal bronz na mistrovství světa. "Je to moje oblíbená trať, každý rok tam cítím, že bych mohl zajet skvělý výsledek. Prostě mi to sedí. Hodně závodníků tam má problémy s nadmořskou výškou. Já ji cítím taky, ale zase ne tak moc, vždycky to nějak udýchám," konstatoval.