Čína považuje všechny kryptoměnové transakce za nezákonné

Peking - Čínská centrální banka označila všechny kryptoměnové transakce za nezákonné. Uvedla rovněž, že tyto transakce musí být zakázané. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg. Zpráva vedla k výraznému oslabení nejznámější kryptoměny bitcoin i dalších digitálních měn.

"Ve vzduchu je cítit určitá panika," uvedl podle agentury Reuters analytik Joseph Edwards ze společnosti Enigma Securities, která zprostředkovává obchodování s kryptoměnami.

Centrální banka považuje za nezákonné rovněž poskytování služeb zahraničních kryptoměnových burz v Číně. Podle agentury Reuters také slíbila důrazné kroky k potírání "spekulací s virtuálními měnami a souvisejících finančních aktivit" s cílem "ochránit majetek lidí a udržet ekonomický, finanční a sociální řád".

"Zahraniční burzy s virtuálními měnami, které využívají internet k nabídce služeb v Číně, jsou rovněž nezákonné," uvedla centrální banka podle serveru CNBC. Dodala, že pracovníci těchto burz budou čelit vyšetřování.

Banka ve své zprávě kritizuje negativní vlivy kryptoměn na finanční systém a jejich využívání při praní špinavých peněz a další kriminalitě. Čína již v květnu oznámila, že v rámci svého boje proti finančním rizikům a spekulantům zasáhne proti těžbě bitcoinů a obchodování s nimi.

Cena bitcoinu v reakci na vyjádření čínské centrální banky sestoupila pod 42.000 dolarů (zhruba 910.000 Kč). Předtím se pohybovala nad hranicí 45.000 dolarů. Krátce po 14:30 SELČ se bitcoin prodával za zhruba 41.400 dolarů. Za posledních 24 hodin tak jeho cena vykazovala pokles o více než pět procent, plyne z údajů serveru Bitstamp.

"Čína vzala bitcoinu vítr z plachet," prohlásil spoluzakladatel úvěrové kryptoměnové společnosti Lexo Antoni Trenchev. Cena bitcoinu se na jaře vyšplhala na rekordní maximum v blízkosti 65.000 dolarů. Pak ale výrazně klesla a v létě sestoupila až pod 30.000 dolarů.

Čína podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy představuje z globálního hlediska klíčový kryptoměnový trh. Investoři do kryptoměn však nemohou pokládat krok čínských úřadů za zcela nečekaný, neboť Peking proti celé tamní technologické sféře postupuje restriktivněji již od druhé poloviny loňska.

Podle makléře Wood & Company Petra Beneše je krok čínské centrální banky pochopitelný, protože nezávislé kryptoměny mohou rozkolísat standardní národní měny a postupem času je třeba i nahradit. "Pokud bude role Bitcoinu jako prostředku směny v celosvětovém měřítku růst, budou muset podobný krok zvážit i všechny ostatní centrální banky světa," řekl ČTK.

"Krok čínské centrální banky ještě více odsouvá kryptoměny v největší komunistické zemi do šedé zóny. Dosud se ale žádné zemi nepodařilo kryptoměny z ekonomiky zcela odstranit. Z jejich decentralizované podstaty to ani nelze. V příštích dnech to bude znamenat výkyv cen bitcoinu či etherea směrem dolů, nicméně trh si podle mého názoru na situaci velmi rychle zvykne," dodal ředitel obchodníka Bit.plus Martin Stránský.