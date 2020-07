Čína ohlásila sankce proti USA týkající se sporu kolem menšin

Peking - Čína dnes ohlásila sankce proti čtyřem americkým představitelům a jedné organizaci. Jde o reciproční opatření za americké sankce vyhlášené minulý týden vůči čtyřem Číňanům, kteří jsou podle USA odpovědní za utlačování menšinových Ujgurů v Číně.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chua Čchun-jing dnes oznámila, že mezi těmi, jichž se budou restrikce týkat, jsou senátoři Marco Rubio a Ted Cruz, dále člen Sněmovny reprezentantů Chris Smith a Samuel Brownback z úřadu náboženských svobod. Postih se má týkat také kongresové komise pro záležitosti Číny. Jak napsala agentura Reuters, jejím úkolem je sledovat dodržování lidských práv a právního řádu v Číně a vypracovat každoročně zprávu pro Kongres a prezidenta.

USA minulý týden ohlásily sankce proti čtyřem čínským představitelům, kterým znemožní získat vízum pro cestu do USA a jejichž případný majetek v USA bude zmražen. Mezi sankcionovanými se ocitl například předseda komunistické strany v provincii Sin-ťiang, kde žijí Ujgurové.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí dnes americké sankce označila za "závažné vměšování se do čínských vnitřních záležitostí". Podle ní to narušuje základní normy mezinárodních vztahů a poškozuje americko-čínské vztahy". "Čína přistoupí k dalším krokům podle vývoje situace," dodala. Co přesně čínské sankce obnášejí, ale neupřesnila.

Podle odhadů OSN zadržuje Čína až milion příslušníků této muslimské komunity v táborech. Čína však tábory označuje za střediska odborného vzdělávání a popírá obvinění ze špatného zacházení s osazenstvem.

Postih v souvislosti s Ujgury je dalším projevem napjatých americko-čínských vztahů. Podíl na tom mají také obchodní spory, neshody na postup Číny při šíření koronaviru a rovněž nový čínský bezpečnostní zákon týkající se Hongkongu.