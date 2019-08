Čína je podle vicepremiéra připravena řešit spor s USA jednáním

Peking - Čína je ochotna řešit obchodní konflikt se Spojenými státy prostřednictvím klidných rozhovorů a rozhodně se staví proti další eskalaci sporu. Řekl to dnes čínský vicepremiér Liou Che. Americký prezident Donald Trump následně ochotu Číny k jednání uvítal a dodal, že rozhovory začnou v brzké době.

Peking podle Trumpa telefonicky kontaktoval Washington a uvedl, že se chce vrátit k jednacímu stolu. "Začneme jednat velmi vážně," řekl Trump. Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga označil za velkého vůdce a uvítal jeho přání dosáhnout obchodní dohody.

Čínské ministerstvo zahraničí dnes nicméně upozornilo, že je připraveno učinit další kroky na ochranu čínských zájmů v případě zavedení nových amerických cel na čínské zboží.

V pátek Trump oznámil dodatečné clo na čínské zboží, jehož roční dovoz do USA dosahuje zhruba 550 miliard dolarů (12,8 bilionu Kč). Reagoval tak na odvetná čínská cla na dovoz z USA v roční hodnotě 75 miliard dolarů. Trump navíc na svém twitterovém účtu napsal, že americké podniky by měly hledat alternativy k podnikání v Číně, včetně přesunu výroby z Číny do USA.

Čínský vicepremiér dnes uvedl, že americké firmy jsou v Číně vítány a že s nimi bude dobře zacházeno. "Vítáme firmy z celého světa, včetně Spojených států, aby investovaly a podnikaly v Číně," prohlásil. Dodal, že Čína bude nadále vytvářet dobré investiční prostředí a chránit práva v oblasti duševního vlastnictví.

Americký ministr financí Steven Mnuchin uvedl, že Trump by mohl firmám odchod z Číny nařídit. Mohl by tak podle ministra učinit v případě, že by vyhlásil stav nouze.

Obchodní válka mezi USA a Čínou má negativní dopad na světovou ekonomiku a na finančních trzích vyvolává obavy z globální hospodářské recese. Investoři proto začali prodávat akcie a přesouvají peníze do bezpečnějších aktiv, jako jsou státní dluhopisy a zlato.